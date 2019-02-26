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      Смертельна ДТП у Миколаєві: загинув військовий

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      У Миколаєві сталася смертельна аварія. Двоє людей загинуло, а молоду дівчину з травмами доправили у лікарню.

      Водій легковика не впорався з кермуванням, машина злетіла з дороги, врізалася у дерево та ще кілька разів перекинулася, передає 0512.

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      Водія викинуло на узбіччя, пасажир, який виявився матросом однієї з військових частин – вони загинули на місці.

      Зараз слідство не може сказати, з якою швидкістю їхав водій, це буде встановлено у ході проведення слідчих дій. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження – це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей,
      – сказала речник Нацполіції Миколаївщини Інна Парфенова.

      За даними очевидців, авто мчало по місту на шаленій швидкості.

      дтп Миколаїв жертви
      Фото ДТП у Миколаєві

      фото ДТП жертви Миколаїв
      Фото ДТП у Миколаєві

      25 лютого сталася серйозна ДТП за участю трьох автомобілів сталася у Київській області. В результаті погоні дві легкові машини зіткнулися лоб в лоб, а патрульне авто влетіло в магазин з автозапчастинами.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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