Смертельна ДТП у Миколаєві: загинув військовий

У Миколаєві сталася смертельна аварія. Двоє людей загинуло, а молоду дівчину з травмами доправили у лікарню.

Водій легковика не впорався з кермуванням, машина злетіла з дороги, врізалася у дерево та ще кілька разів перекинулася, передає 0512.

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Водія викинуло на узбіччя, пасажир, який виявився матросом однієї з військових частин – вони загинули на місці.

Зараз слідство не може сказати, з якою швидкістю їхав водій, це буде встановлено у ході проведення слідчих дій. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження – це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей,

– сказала речник Нацполіції Миколаївщини Інна Парфенова.

За даними очевидців, авто мчало по місту на шаленій швидкості.



Фото ДТП у Миколаєві



Фото ДТП у Миколаєві

25 лютого сталася серйозна ДТП за участю трьох автомобілів сталася у Київській області. В результаті погоні дві легкові машини зіткнулися лоб в лоб, а патрульне авто влетіло в магазин з автозапчастинами.