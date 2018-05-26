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Смертельное ДТП в Уганде: погибло 48 человек

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Полиция предполагает, что виновником масштабного ДТП мог быть водитель трактора
Полиция предполагает, что виновником масштабного ДТП мог быть водитель трактора / Фото из соцсетей

Жуткое ДТП произошло в Уганде. Там рейсовый автобус столкнулся с трактором. В результате аварии погибло 48 человек, 16 из них – дети.

Об этом сообщает Africanews со ссылкой на информацию от Красного Креста в Уганде.

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Авария произошла в ночь на пятницу 26 мая в районе Кирьяндонго, расположенном примерно в 220 километрах на север от Кампалы (столица Уганды, – ред.),
– сообщил представитель местной полиции Эмилиан Кайма.

Отмечается, что автобус протаранил трактор сзади, из-за чего потерял управляемость. Это привело к столкновению транспортного средства с трейлером, который ехал из Кампалы.

Правоохранители предполагают, что виновником масштабного ДТП является водитель трактора, который ехал по дороге не включив фар и без отражателей. В свою очередь, рейсовый автобус превышал скорость.

ДТП на долгое время парализовала движение по главной дороге, которая ведет к столице Уганды.

Теги: Жертвы Уганда Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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