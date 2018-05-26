Смертельна ДТП в Уганді: загинуло 48 осіб

Жахлива ДТП сталася в Уганді. Там рейсовий автобус зіткнувся із трактором. Внаслідок аварії загинуло 48 людей, 16 із них – діти.

Про це повідомляє Africanews з посиланням на інформацію від Червоного Хреста в Уганді.

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Аварія сталася в ніч на п'ятницю 26 травня в районі Кір'яндонго, розташованому приблизно за 220 кілометрів на північ від Кампали (столиця Уганди, – ред.),

– повідомив речник місцевої поліції Еміліан Кайма.

Зазначається, що автобус протаранив трактор ззаду, через що втратив керованість. Це призвело до зіткнення транспортного засобу із трейлером, який їхав із Кампали.

Правоохоронці припускають, що винуватцем масштабної ДТП є водій трактора, який їхав по дорозі не ввімкнувши фар та без відбивачів. Своєю чергою, рейсовий автобус перевищував швидкість.

ДТП на довгий час паралізувала рух головною дорогою, яка веде до столиці Уганди.