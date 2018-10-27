Смертельные маршрутки: почему по дорогам Украины продолжает ездить непригодный транспорт

Несмотря на сотни смертельных аварий, по дорогам Украины продолжают ездить совершенно непригодные маршрутки. Их проверяют, штрафуют, но побороть нелегально переоборудованные микроавтобусы не удается никому. Поэтому ни один из нас не застрахован от того, что по дороге в маршрутки не отлетит колесо и вообще удастся доехать до пункта назначения.

Накануне 24 канал сообщал, что на Житомирщине 20-го июля маршрутка, которая ехала из Ровно в Киев, столкнулась с фурой – на месте погибли десять человек, еще 9 получили тяжелые травмы. Шансов выжить у пассажиров, сидевших на кое-как прикрученных сиденьях, не было. Следователи до сих пор устанавливают, была ли эта грузовая маршрутка безопасной.

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По словам пресс-секретаря ГУНП Аллы Ващенко, экспертизы еще продолжаются, они проводятся Харьковским институтом судебно-медицинских экспертиз и Киевским научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром.

Между тем, на автовокзале Житомира до сих пор стоят переделанные "Спринтеры" и "Фольксвагены" – точно такие же, как и тот, что потерял жизнь десяти человек. Пассажиры признаются – в таких маршрутках страшно ездить, но других нет, поэтому выбирать не приходится

Езжу так (такой же маршруткой – 24), но очень боюсь. Я сначала смотрю на водителя, если он более-менее внушает доверие, то еще можно ехать,

– пожаловалась местная жительница Татьяна.

Зато водители за свои пассажирские грузовики стоят горой, мол, они лучше, чем пассажирские "Эталоны" или Газели.

По словам автоэкспертов, главная проблема в том, что почти все владельцы микроавтобусов экономят на переоборудовании и устанавливают самые дешевые, часто даже не предназначенные для транспорта детали.



Сидения для автобуса

За последние три месяца, во время проверок перевозчиков на дорогах выявили более полутысячи нарушений – в основном, перевозки без лицензии. А вот с переработанными бусами ничего не сделаешь. Даже оштрафовать за это ни водителя, ни перевозчика невозможно.

Ранее было разрешено переоборудовать автобусы из грузового в пассажирский, сейчас это уже запрещено. Но те маршрутки, которые успели переоборудовать, до сих пор могут ездить, это законно,

– отметила пресс-секретарь патрульной полиции в Житомирской области Елена Волошина.

И кроме некачественно переоборудованных бусов, автоэксперты говорят о еще одной серьезной опасности. Скоро зима, а про качественные автошины перевозчики не задумываются, поэтому "Спринтеры" или "Фольксвагены" на изношенной, или даже летней резине становятся еще более опасными.