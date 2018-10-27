Смертельні маршрутки: чому дорогами України продовжує їздити непридатний транспорт

Незважаючи на сотні смертельних аварій, дорогами України продовжують їздити геть непридатні маршрутки. Їх перевіряють, штрафують, але побороти нелегально переобладнані мікроавтобуси не вдається нікому. Тож жоден із нас не є застрахованим від того, що по дорозі в маршрутки не відлетить колесо чи взагалі вдасться доїхати до пункту призначення.

Напередодні 24 канал повідомляв, що на Житомирщині 20-го липня маршрутка, яка прямувала з Рівного до Києва зіштовхнулась із фурою – на місці загинуло десятеро людей, ще 9 отримали важкі травми. Шансів вижити у пасажирів, які сиділи на абияк прикручених сидіннях, не було. Слідчі досі встановлюють, чи була ця вантажна маршрутка безпечною.

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За словами речниці ГУНП Алли Ващенко, експертизи ще тривають, вони проводяться Харківським інститутом судово-медичних експертиз та Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром.

Між тим, на автовокзалі Житомира досі стоять перероблені "Спрінтери" та "Фольксвагени" – точно такі ж, як і той, що загубив життя десяти людей. Пасажири зізнаються – такими маршрутками страшно їздити, але інших немає, тож вибирати не доводиться

Їжджу так (такою ж маршруткою – 24), але дуже боюся. Я спочатку дивлюся на водія, якщо він більш-менш вселяє довіру, то ще можна їхати,

– поскаржилася місцева мешканка Тетяна.

Натомість водії за свої пасажирські вантажівки стоять горою, мовляв, вони кращі ніж пасажирські "Еталони" чи ГАЗелі.

За словами автоекспертів, головна проблема в тому, що майже усі власники мікроавтобусів економлять на переобладнанні і встановлюють найдешевші, часто навіть не призначені для транспорту деталі.



Сидіння для автобуса

За останні три місяці, під час перевірок перевізників, на дорогах виявили більше півтисячі порушень – в основному, перевезення без ліцензії. А от із переробленими бусами нічого не зробиш. Навіть оштрафувати за це ні водія, ні перевізника неможливо.

Раніше було дозволено переобладнувати автобуси з вантажного в пасажирський, зараз це вже заборонено. Але ті маршрутки, які встигли переобладнати, досі можуть їздити, це законно,

– зазначила речниця патрульної поліції в Житомирській області Олена Волошина.

Та окрім неякісно переобладнаних бусів, автоексперти говорять про ще одну серйозну небезпеку. Скоро зима, а про якісні автошини перевізники не задумуються, тому "Спрінтери" чи "Фольксвагени" на зношені, або ж навіть літній гумі стають ще більш небезпечними.