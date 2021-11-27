Смертельный бизнес "повара Путина": на какие зверства способны российские вагнеровцы

Европарламент хочет свернуть смертельный бизнес олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина". Там проголосовали за резолюцию, которая признает ЧВК "Вагнера" агентами Кремля.

Ее главный вывод – ЧВК "Вагнера" это не просто военная компания, это боевики, которые работают на российское правительство и на деньги российских налогоплательщиков. Это важный вывод, ведь сам Кремль не признает своей причастности к ЧВК и часто использует боевиков для локальных войн, чтобы потом заявить – "их там нет".

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Резолюция включает в себя свидетельства:

пыток;

внесудебных казней;

сексуального насилия;

мародерства;

захвата полезных ископаемых в развивающихся странах.

Боевиками руководит олигарх Пригожин

Здесь стоит коротко напомнить кем являются боевики ЧВК "Вагнера", и за какие преступления ответственны. ЧВК "Вагнера" – это не официальная военная организация, которая не входит в регулярные вооруженные силы России.

В то же время, её финансирование происходит секретно из бюджета российской армии. По различным данным, у вагнеровцев насчитывается до 2500 солдат.

Не публично боевиками Путина руководит непосредственно приближенный к нему олигарх – Евгений Пригожин, которому щедро платит Минобороны за грязные операции по всему миру. В том числе и на Донбассе.

В каких странах работали вагнеровцы

Именно на Донбассе и во время оккупации Крыма вагнеровцы засветились впервые. И у украинской разведки достаточно доказательств того, какие зверства устраивали вагнеровцы на востоке Украины.

Позже вагнеровцы засветились в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Практически везде боевики насильно захватывали месторождения нефти, или газа.

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Захват полезных ископаемых стал бизнесом

Полезные ископаемые вообще стали настоящим бизнесом для путинского олигарха Пригожина. Доказано, что только в Сирии в 2016 – 2017 годах боевики "Вагнера" захватили несколько газовых и нефтяных вышек.

ЧВК выставили это так, будто они отбили их у "ИГИЛ". В так называемый "знак благодарности" от сирийской власти, боевики потребовали четверть всего добытого. И вот компанией, которая получала прибыль с захваченных вышек, стала компания "Евро-Полис" принадлежащая лично Евгению Пригожину.

Ужасные преступления вагнеровцев в Африке

Но захват месторождений – это цветочки. Ведь вагнеровцы были не раз уличены в грабежах, казнях и необоснованных убийствах.

Например, в начале года французское издание в Африке RFI опубликовало результаты расследования о деятельности боевиков "Вагнера" в Центральноафриканской республике. Расследование рассказывает о том, что вагнеровцы в ЦАР убивают мирных жителей, совершают групповые изнасилования и занимаются грабежами.

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Чтобы осознать весь ужас преступлений ЧВК "Вагнера", приведу всего пару отрывков из большого расследования из ЦАР. В нем делается вывод о "чрезмерном применении силы" российскими наемниками.

Согласно документу, "трое молодых людей" были "казнены" в мечети 15 февраля "вооруженными силами ЦАР и российски войсками". Они не пытались выяснить, кто был мятежником, а кто гражданским. Они хотели убивать людей.

В Ялоке, в 200 километрах к северо-западу от столицы, 6 мужчин выломали дверь в дом 24-летней женщины. Потом они изнасиловали ее под дулом пистолета.

Поверьте, это еще не самые страшные преступления вагнеровцев о которых стало известно. Просто телевидение и YouTube не позволят показать вам весь ужас зверств этих боевиков.

За дружбу с ЧВК "Вагнера" – санкции

И вот сегодня Европарламент не просто признал ЧВК "Вагнера" государственной структурой России, от чего в Кремле годами отбивались. Но и призвал африканские страны как можно скорее отказаться от сотрудничества с российскими террористами.

А чтобы этот призыв был более убедительным, евродепутаты приняли решение вводить санкции против стран, которые всё же решаться дружить с боевиками.