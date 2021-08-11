Смертельный оползень произошел в Индии: под завалами более 40 человек – видео

На севере Индии более 40 человек оказались под завалами из-за оползня, в частности - пассажиры автобуса. Известно по меньшей мере о 5 жертвах.

Инцидент произошел в среду, 11 августа, в районе Киннаур в штате Гимачал-Прадеш. Под завалами, кроме автобуса, также оказались несколько автомобилей.

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Спасатели уже спасли из-под завалов 12 человек. Пострадавших немедленно транспортировали в больницу. Там медики оказывают им необходимую медицинскую помощь. К спасательной операции привлекли также войска и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия.

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Премьер-министр Нарендра Моди и министр внутренних дел Союза Амит Шах обратились к главному министру штата Гимачал-Прадеш. Они заверили его в поддержке со стороны центральной власти.

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