Смытые машины и пропавшие люди: подробности потопов в Туапсе

Часть России и временно оккупированный Крым накрыли сильные потопы. Особо серьезные подтопления произошли на территории Туапсинского района. Их вызвали сильные ливни в Краснодарском крае.

У жителей Туапсе начались проблемы с водоснабжением из-за подтопленной станции. Об этом сообщают пропагандистские СМИ России, передает 24 Канал.

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Подробности потопов в Туапсе

Подтопления произошли не только в курортном городе, но и в окрестностях. Известно, что 4 человека считают пропавшими без вести в Туапсинском районе.

Также был затоплен участок трассы Джубга – Сочи в районе Лермонтово, из-за чего этот путь перекрыли. А в курортном поселке Небуг вода смывала автомобили. В результате в одном из переулков образовалась несколькометровая стена из машин, полностью блокировавшая движение. Пока неизвестно, находились ли люди в легковушках, когда транспорт начало смывать.

Где расположен город Туапсе: карта

На кадрах можно увидеть, как женщина стоит по колено в воде и пытается ее шваброй направлять к канализационному люку. Очевидец, который ее снимает, жалуется на отсутствие помощи от российских властей.

Осторожно на видео присутствует российская ненормативная лексика!

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Что происходит в Крыму

, в Туапсе и окрестностях в ночь на 12 июля за три часа выпало 144 миллиметра осадков. А в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань резко поднялся уровень воды.

Украинский полуостров, незаконно и временно оккупированный россиянами, тоже частично подтопило. В Симферополе вода на улицах поднялась значительно выше бордюров из-за сильных ливней.

На одном из видео водитель легковушки предположила, что она утонет, если откроет дверь автомобиля.

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Затопленный Симферополь: видео из соцсетей

На российских курортах бушует ненастье