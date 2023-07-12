Смытые машины и пропавшие люди: подробности потопов в Туапсе
Часть России и временно оккупированный Крым накрыли сильные потопы. Особо серьезные подтопления произошли на территории Туапсинского района. Их вызвали сильные ливни в Краснодарском крае.
У жителей Туапсе начались проблемы с водоснабжением из-за подтопленной станции. Об этом сообщают пропагандистские СМИ России, передает 24 Канал.
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Подробности потопов в Туапсе
Подтопления произошли не только в курортном городе, но и в окрестностях. Известно, что 4 человека считают пропавшими без вести в Туапсинском районе.
Также был затоплен участок трассы Джубга – Сочи в районе Лермонтово, из-за чего этот путь перекрыли. А в курортном поселке Небуг вода смывала автомобили. В результате в одном из переулков образовалась несколькометровая стена из машин, полностью блокировавшая движение. Пока неизвестно, находились ли люди в легковушках, когда транспорт начало смывать.
Где расположен город Туапсе: карта
На кадрах можно увидеть, как женщина стоит по колено в воде и пытается ее шваброй направлять к канализационному люку. Очевидец, который ее снимает, жалуется на отсутствие помощи от российских властей.
Осторожно на видео присутствует российская ненормативная лексика!
Последствия сильных ливней под Туапсе: видео из соцсетей
Ненастье в Туапсе: видео из соцсетейК слову, в Туапсе и окрестностях в ночь на 12 июля за три часа выпало 144 миллиметра осадков. А в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань резко поднялся уровень воды.
Что происходит в Крыму
Украинский полуостров, незаконно и временно оккупированный россиянами, тоже частично подтопило. В Симферополе вода на улицах поднялась значительно выше бордюров из-за сильных ливней.
На одном из видео водитель легковушки предположила, что она утонет, если откроет дверь автомобиля.
Автовладельцы спасаются от воды в Симферополе в автомобилях: видео из соцсетей
Затопленный Симферополь: видео из соцсетей
На российских курортах бушует ненастье
- Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлится до 12 июля. Россиян могут ждать град, ветер и новые ливни.
- Недавно возле города Туапсе, расположенного на побережье Черного моря, видели смерч. Он двигался в северо-восточном направлении.
- Не так давно Сочи тоже сильно подтопило. Поэтому в курортном городе даже звучали сирены. Местные власти призвали людей не выходить из домов.