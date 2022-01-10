Огонь вспыхнул в одной из квартир. Сначала пламя распространилось на 2 и 3 этажи, а затем охватило все 19 этажей дома.

Детали здесь Из-за ужасного пожара в Нью-Йорке погибли почти 20 человек, среди них – дети

Электрический обогреватель в одной из квартир был неисправным

Трагедию такого масштаба вызвал неисправный переносной электрический обогреватель. Он работал в спальне одного из помещений.

Дым распространился по всему зданию, в результате чего погибло столько людей, а другие – борются за свою жизнь в больницах по всему Бронксу,

– сказал глава Пожарного департамента города Дэниел Нигро.

По предварительной информации, число пострадавших приблизилось к 60. Как сообщил мэр города Эрик Адамс, это чрезвычайно болезненный момент для Нью-Йорка.

Что говорят очевидцы

Жительница дома Никея Гонсалес говорит, что на шестом этаже уже ничего не было видно. Женщина ждала, пока ей в дверь постучат спасатели, чтобы спуститься.

Когда я выглядывала из окна то видела, что в соседней квартире уже есть пламя,

– сказала Гонсалес.

Диленни Родригес, которая живет на 9 этаже, и ее семья не пострадали. Они говорят, что постоянно слышали крики.

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