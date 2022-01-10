Огонь вспыхнул в одной из квартир. Сначала пламя распространилось на 2 и 3 этажи, а затем охватило все 19 этажей дома.
Детали здесь Из-за ужасного пожара в Нью-Йорке погибли почти 20 человек, среди них – дети
Электрический обогреватель в одной из квартир был неисправным
Трагедию такого масштаба вызвал неисправный переносной электрический обогреватель. Он работал в спальне одного из помещений.
Дым распространился по всему зданию, в результате чего погибло столько людей, а другие – борются за свою жизнь в больницах по всему Бронксу,
– сказал глава Пожарного департамента города Дэниел Нигро.
По предварительной информации, число пострадавших приблизилось к 60. Как сообщил мэр города Эрик Адамс, это чрезвычайно болезненный момент для Нью-Йорка.
Что говорят очевидцы
Жительница дома Никея Гонсалес говорит, что на шестом этаже уже ничего не было видно. Женщина ждала, пока ей в дверь постучат спасатели, чтобы спуститься.
Когда я выглядывала из окна то видела, что в соседней квартире уже есть пламя,
– сказала Гонсалес.
Диленни Родригес, которая живет на 9 этаже, и ее семья не пострадали. Они говорят, что постоянно слышали крики.
Читайте также В Китае из-за взрыва газа обрушилась столовая, минимум 10 погибших
Главное о жутком пожаре в Нью-Йорке
- Трагедия произошла утром, 9 января.
- Уже около 11:00 на месте работали около 200 пожарных.
- У многих из них закончился кислород при попытке подняться на 19 этаж.
- Дым распространился на все здание и стал причиной гибели людей.
- Власти сообщили, что создадут фонд для компенсаций пострадавшим.