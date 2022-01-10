Вогонь спалахнув в одній з квартир. Спочатку полум'я поширилось на 2 і 3 поверхи, а згодом охопило усі 19 поверхів будинку.
Деталі тут Через жахливу пожежу в Нью-Йорку загинули майже 20 людей, серед них – діти
Електричний обігрівач в одній з квартир був несправним
Трагедію такого масштабу спричинив несправний переносний електричний обігрівач. Він працював у спальні одного з помешкань.
Дим поширився по всій будівлі, внаслідок чого загинуло стільки людей, а інші – борються за своє життя в лікарнях по всьому Бронксі,
– сказав очільник Пожежного департаменту міста Деніел Нігро.
За попередньою інформацією, кількість постраждалих наблизилась до 60. Як повідомив мер міста Ерік Адамс, це надзвичайно болючий момент для Нью-Йорка.
Що кажуть очевидці
Мешканка будинку Нікея Гонсалес каже, що на шостому поверсі вже нічого не було видно. Жінка чекала, поки їй у двері постукають рятувальники, щоб спуститись.
Коли я виглядала з вікна, то бачила, що в сусідній квартирі вже є полум'я,
– сказала Гонсалес.
Діленні Родрігес, яка мешкає на 9 поверсі, та її сім'я – не постраждали. Вони кажуть, що постійно чули крики.
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Головне про моторошну пожежу у Нью-Йорку
- Трагедія сталась вранці 9 січня.
- Вже близько 11:00 на місці працювали близько 200 пожежників.
- У багатьох з них закінчився кисень при спробі піднятись на 19 поверх.
- Дим поширився на всю будівлю і став причиною загибелі людей.
- Влада повідомила, що створить фонд для компенсацій потерпілим.