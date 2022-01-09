Внаслідок інциденту постраждали понад 60 людей. Життя 32 з них перебувало під загрозою. Про це повідомив мер Нью-Йорка Ерік Адамс.
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Що відомо про пожежу
За його словами, 9 людей отримали травми середньої тяжкості, інші мають легші травми. Постраждалих, серед яких є діти, доставили у 5 міських лікарень.
Внаслідок пожежі в житловому будинку загинуло 19 людей, зокрема 9 дітей.
Цифри – жахливі,
– наголосив Адамс.
Очільник міста впевнено налаштований з'ясувати, що стало причиною спалахування вогню.
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Вогонь і дим поширилися дуже швидко: дивіться відео
Вогонь охопив другий і третій поверхи: дивіться відео
Вогонь і дим швидко поширилися
Пожежа сталася у 19-поверховому будинку. Двері квартири, де, за попередньою інформацією, було джерело запалювання, були відчинені. Відтак вогонь і дим швидко поширилися.
Як повідомив глава пожежного департаменту Даніель Нігро, вогонь охопив другий та третій поверхи. Однак дим піднявся і на інші поверхи.
Вогонь спалахнув приблизно о 11:00, а до 14:00 його вже погасили. Пожежі присвоїли максимальну п'яту категорію.
До гасіння пожежі залучали 200 пожежників / Фото пожежного департаменту
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