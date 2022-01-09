В результате инцидента пострадали более 60 человек. Жизнь 32 из них находилась под угрозой. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

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Что известно о пожаре

По его словам, 9 человек получили травмы средней тяжести, остальные имеют более легкие травмы. Пострадавших, среди которых есть дети, доставили в 5 городских больниц.

В результате пожара в жилом доме погибли 19 человек, в том числе 9 детей.

Цифры – ужасные,

– подчеркнул Адамс.

Глава города уверенно настроен выяснить, что стало причиной возгорания огня.

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Огонь и дым распространились очень быстро: смотрите видео

Огонь охватил второй и третий этажи: смотрите видео

Огонь и дым быстро распространились

Пожар произошел в 19-этажном доме. Дверь квартиры, где, по предварительной информации, был источник возгорания, была открыта. Поэтому огонь и дым быстро распространились.

Как сообщил глава пожарного департамента Даниэль Нигро, огонь охватил второй и третий этажи. Однако дым поднялся и на другие этажи.

Заметим! Для того чтобы погасить огонь, привлекали 200 пожарных.

Огонь вспыхнул примерно в 11:00, а к 14:00 его уже погасили. Пожару присвоили максимальную пятую категорию.



К тушению пожара привлекали 200 пожарных / Фото пожарного департамента

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