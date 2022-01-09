В результате инцидента пострадали более 60 человек. Жизнь 32 из них находилась под угрозой. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
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Что известно о пожаре
По его словам, 9 человек получили травмы средней тяжести, остальные имеют более легкие травмы. Пострадавших, среди которых есть дети, доставили в 5 городских больниц.
В результате пожара в жилом доме погибли 19 человек, в том числе 9 детей.
Цифры – ужасные,
– подчеркнул Адамс.
Глава города уверенно настроен выяснить, что стало причиной возгорания огня.
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Огонь и дым распространились очень быстро: смотрите видео
Огонь охватил второй и третий этажи: смотрите видео
Огонь и дым быстро распространились
Пожар произошел в 19-этажном доме. Дверь квартиры, где, по предварительной информации, был источник возгорания, была открыта. Поэтому огонь и дым быстро распространились.
Как сообщил глава пожарного департамента Даниэль Нигро, огонь охватил второй и третий этажи. Однако дым поднялся и на другие этажи.
Огонь вспыхнул примерно в 11:00, а к 14:00 его уже погасили. Пожару присвоили максимальную пятую категорию.
К тушению пожара привлекали 200 пожарных / Фото пожарного департамента
Последние масштабные пожары в мире
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