Смертельный пожар произошел в пятиэтажке в Днепре: два человека погибли

В Днепре утром 14 ноября в одной из квартир вспыхнул пожар. После ликвидации огня спасатели нашли тела 44-летнего мужчины и женщины.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям утром. Менее чем за час огонь удалось обуздать.

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Очевидцы говорят о взрыве

По словам очевидцев, перед пожаром прогремел взрыв, а уже после соседи заметили черный дым из окон квартиры. Об этом сообщает издание "Информатор".



Окно квартиры, в которой был пожар

Пожар вспыхнул в квартире на 2 этаже пятиэтажки на улице Абхазской. Огонь уничтожил мебель и повредил стены.



Огонь уничтожил мебель внутри квартиры

Данные о женщине, которую нашли в квартире, правоохранители уточняют.

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