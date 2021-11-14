Смертельный пожар произошел в пятиэтажке в Днепре: два человека погибли
Источник:ГСЧС Днепропетровской области
В Днепре утром 14 ноября в одной из квартир вспыхнул пожар. После ликвидации огня спасатели нашли тела 44-летнего мужчины и женщины.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям утром. Менее чем за час огонь удалось обуздать.
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Очевидцы говорят о взрыве
По словам очевидцев, перед пожаром прогремел взрыв, а уже после соседи заметили черный дым из окон квартиры. Об этом сообщает издание "Информатор".
Окно квартиры, в которой был пожар
Пожар вспыхнул в квартире на 2 этаже пятиэтажки на улице Абхазской. Огонь уничтожил мебель и повредил стены.
Огонь уничтожил мебель внутри квартиры
Данные о женщине, которую нашли в квартире, правоохранители уточняют.
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