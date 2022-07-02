Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко. Он прокомментировал тот факт, что режим Лукашенко приговорил к смертной казни трех партизан.

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"Что касается трех людей, которых хотят казнить, то мы знаем о системе правосудия, когда в Беларуси нет ни следствия, ни прокуратуры. Нет и адвокатов, которые могут действительно защищать граждан Беларуси", – сказал политик.

Оптимизма мало

По словам Латушко, нелегитимная власть Лукашенко инкриминируют трем партизанам 4 статьи:

вред национальным интересам, квалифицируемый как измена родине;

порча промышленных объектов, создающая угрозу жизни и здоровью людей;

акт терроризма;

участие в экстремистской организации.

Следствие уже завершили и дела передали в суд. За ряд этих статей белорусам, задержанным, как утверждают власти, с 27 февраля по 1 марта, грозит смертная казнь. Официальные источники утверждают, что те возвращались после диверсии и их задержали.

Конечно, спрогнозировать решение суда невозможно, потому что в Беларуси сейчас ряд уголовных дел рассматривают в судах, где инкриминируют статьи, за которые наказание смертная казнь. Лукашенко даже изменил законодательство, когда за намерения акта терроризма может быть смертная казнь,

– отметил Латушко.

Он добавил, что это беспрецедентная ситуация, когда нет преступления и последствий, а только за подготовку можно привлечь к ответственности. Политик считает, что судов в Беларуси нет, а решение будет абсолютно политическим.

"Предугадать ничего нельзя, хотя, конечно, вряд ли здесь есть какой-то оптимизм", – сказал оппозиционер.

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Может ли произвол Лукашенко снова вызвать протесты

Латушко объяснил, что власти Беларуси преследуют цель – из-за повышения ответственности за активизм и поддержку Украины силой придушить протесты. Поэтому трудно ответить, может ли это сподвигнуть белорусов на протесты.

"Видим приговоры для лидеров демократических сил, когда осуждают на 18, 14, 15 лет лишения свободы. Общество демотивировано. Я бы даже сказал, что оно ожидает, когда вспыхнет новое пламя протестов. Мне трудно прогнозировать", — рассказал Латушко.

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