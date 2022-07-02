Про це для 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. Він прокоментував той факт, що режим Лукашенка засудив до смертної кари трьох партизанів.

До теми У Білорусі трьом "рейковим партизанам" загрожує страта

"Щодо трьох людей, яких хочуть стратити, то ми знаємо про систему правосуддя, коли в Білорусі немає ні слідства, ні прокуратури. Немає й адвокатів, які можуть дійсно захищати громадян Білорусі", – сказав політик.

Оптимізму мало

За словами Латушка, нелегітимна влада Лукашенка інкримінує трьом партизанам 4 статті:

шкода національним інтересам, яка кваліфікується як зрада батьківщині;

псування промислових об'єктів, яке створює загрозу для життя і здоров'я людей;

акт тероризму;

участь в екстремістській організації.

Наразі слідство вже завершили й справи передали в суд. За низку цих статей білорусам, яких затримали, як стверджує влада, з 27 лютого по 1 березня, загрожує смертна кара. Офіційні джерела стверджують, що ті "поверталися після диверсії" і їх затримали.

Звісно, спрогнозувати рішення суду неможливо, бо в Білорусі зараз низку кримінальних справ розглядають в судах, де інкримінують статті, за які покаранням є смертна кара. Лукашенко навіть змінив законодавство, коли за наміри акту тероризму може бути смертна кара,

– зазначив Латушко.

Він додав, що це безпрецедентна ситуація, коли немає злочину й наслідків, а тільки за підготовку можна бути притягнутим до відповідальності. Латушко вважає, що судів у Білорусі немає, а рішення буде абсолютно політичним.

"Передбачити нічого не можна, хоча, звісно, навряд чи тут є якийсь оптимізм", – сказав опозиціонер.

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Чи може свавілля Лукашенка знову сколихнути протести

Латушко пояснив, що влада Білорусі має на меті – через підвищення відповідальності за активізм та підтримку України силою задушити протести. Через це важко відповісти, чи це може сколихнути білорусів на протести.

"Бачимо вироки для лідерів демократичних сил, коли засуджують на 18, 14, 15 років позбавлення свободи. Суспільство демотивоване. Я б навіть сказав, що воно очікує, коли спалахне нове полум'я протестів. Мені важко прогнозувати", – розповів Латушко.

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