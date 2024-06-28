Бастрыкин предложил выдвинул свою идею на Международном молодежном юридическом форуме. Об этом сообщают российские СМИ.
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Как Бастрыкин обосновывает желание вернуть смертную казнь
В качестве обоснования для отмены моратория Бастрыкин привел дело о теракте в "Крокус Сити Холле", фигуранты которого, по его словам, получат "максимум пожизненного лишения свободы". В его воображении пожизненное заключение что-то вроде санатория.
"Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это. <...> А вы знаете сколько стоит содержание одного заключенного?" – заявил он.
Однако стоит отметить, что возвращение смертной казни в России поддерживают не все. В частности председатель Конституционного суда страны-агрессора Валерий Зорькин назвал недопустимой отмену моратория смертной казни при действующей Конституции.