Бастрикін запропонував висунув свою ідею на Міжнародному молодіжному юридичному форумі. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Як Бастрикін обґрунтовує бажання повернути смертну кару
Як обґрунтування для скасування мораторію Бастрикін навів справу про теракт у "Крокус Сіті Холлі", фігуранти якого, за його словами, отримають "максимум довічного позбавлення волі". В його уяві довічне ув'язнення щось на кшталт санаторію.
"Триразове харчування, двогодинні прогулянки. Я собі не можу дозволити дві години погуляти, я не маю часу на це. <...> А ви знаєте скільки коштує вміст одного ув'язненого?" – заявив він.
Однак варто зазначити, що повернення смертної кари в Росії підтримують не всі. Зокрема голова Конституційного суду країни-агресорки Валерій Зорькін назвав неприпустимим скасування мораторію смертної кари за чинної Конституції.