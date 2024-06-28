Бастрикін запропонував висунув свою ідею на Міжнародному молодіжному юридичному форумі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як Бастрикін обґрунтовує бажання повернути смертну кару

Як обґрунтування для скасування мораторію Бастрикін навів справу про теракт у "Крокус Сіті Холлі", фігуранти якого, за його словами, отримають "максимум довічного позбавлення волі". В його уяві довічне ув'язнення щось на кшталт санаторію.

"Триразове харчування, двогодинні прогулянки. Я собі не можу дозволити дві години погуляти, я не маю часу на це. <...> А ви знаєте скільки коштує вміст одного ув'язненого?" – заявив він.

Зверніть увагу. У 2023 році Служба безпеки України повідомила Олександру Бастрикіну про підозру. Він створював на тимчасово окупованих територіях органи російського кримінального судочинства та сприяв масовим репресіям українців.

Однак варто зазначити, що повернення смертної кари в Росії підтримують не всі. Зокрема голова Конституційного суду країни-агресорки Валерій Зорькін назвав неприпустимим скасування мораторію смертної кари за чинної Конституції.