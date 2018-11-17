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      Смертница устроила взрыв в Чечне: появилось жуткое видео

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      На окраине Грозного в Чечне молодая смертница устроила взрыв недалеко от КПП на улице Шоссейной. До контрольно-пропускного пункта женщина не дошла – в нее начали стрелять полицейские.

      Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал "Mash"

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      24 канал писал, что взрыв произошел в в Старопромысловском районе, неподалеку 21-го контрольно-пропускного пункта. Смертница находилась на расстоянии около 75 метров от КПП. По словам дежурного, за женщиной вел наблюдение Дагестанский центр по противодействию экстремизму.

      На видео слышны звуки выстрелов, которые правоохранители осуществляют в сторону женщины.

      Местные правоохранители заметили "неадекватное поведение" молодой женщины и попросили ее остановиться и предъявить документы. Заметив на ней самодельное взрывное устройство, правоохранители сделали предупредительный выстрел, после чего "девушка совершила самоподрыв".

      Личность погибшей пока не установлена.

      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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