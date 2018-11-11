Теракт в Сомали: число жертв взрывов превысило 50 человек; фото 18+

В результате взрывов в гостинице Sahafi в столице Сомали Могадишо погибли уже 53 человека и еще более 100 получили ранения.

Об этом сообщило издание АР.

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В пятницу, 9 ноября, в столице Сомали Могадишо произошло по меньшей мере три взрыва, а также было слышно звуки выстрелов.

По словам представителя местной полиции, автомобили, начиненные взрывчаткой, были взорваны у отеля Sahafi, который находится недалеко от департамента уголовного розыска полиции Сомали. В результате инцидента погибли по меньшей мере 17 человек.

Horrific aftermath from Mogadishu suicide car bombs. This is the scene outside Sahafi Hotel just visited by a local Journalist; CID HQs is on the opposite side of the road. (Photo credit @Mohamed_Yaree) pic.twitter.com/mFmdpXQkV3 — Harun Maruf (@HarunMaruf) 9 листопада 2018 р.

Число погибших в результате взрывов в пятницу рядом с отелем в Могадишо возросло до 53 человек,

– говорится в сообщении.

По меньшей мере 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Местные власти выразила опасения, что число погибших может возрасти.

Напомним, в городе Байдоа на юго-западе Сомали в результате теракта, устроенного двумя террористами-смертниками, погибли 16 человек. Еще 20 человек получили ранения.