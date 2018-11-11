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      Теракт в Сомали: число жертв взрывов превысило 50 человек; фото 18+

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      В результате теракта в Сомали уже погибли более 50 человек
      В результате теракта в Сомали уже погибли более 50 человек / HarunMaruf

      В результате взрывов в гостинице Sahafi в столице Сомали Могадишо погибли уже 53 человека и еще более 100 получили ранения.

      Об этом сообщило издание АР.

      Читайте также: В столице Ирака прогремела серия взрывов, – СМИ

      В пятницу, 9 ноября, в столице Сомали Могадишо произошло по меньшей мере три взрыва, а также было слышно звуки выстрелов.

      По словам представителя местной полиции, автомобили, начиненные взрывчаткой, были взорваны у отеля Sahafi, который находится недалеко от департамента уголовного розыска полиции Сомали. В результате инцидента погибли по меньшей мере 17 человек.

      Число погибших в результате взрывов в пятницу рядом с отелем в Могадишо возросло до 53 человек,
      – говорится в сообщении.

      По меньшей мере 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Местные власти выразила опасения, что число погибших может возрасти.

      Напомним, в городе Байдоа на юго-западе Сомали в результате теракта, устроенного двумя террористами-смертниками, погибли 16 человек. Еще 20 человек получили ранения.

      Теги: Взрыв Теракт Сомали
      Источник: 24 Канал
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