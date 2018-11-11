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      Теракт у Сомалі: кількість жертв вибухів перевищила 50 осіб; фото 18+

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      Внаслідок теракту у Сомалі вже загинули більше 50 людей
      Внаслідок теракту у Сомалі вже загинули більше 50 людей / HarunMaruf

      В результаті вибухів у готелі Sahafi в столиці Сомалі Могадішо загинули вже 53 людини і ще більше 100 отримали поранення.

      Про це повідомило видання АР.

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      У п'ятницю, 9 листопада, в столиці Сомалі Могадішо відбулися щонайменше три вибухи, а також було чути звуки пострілів.

      За словами представника місцевої поліції, автомобілі, начинені вибухівкою, були підірвані біля готелю Sahafi, який знаходиться недалеко від департаменту карного розшуку поліції Сомалі. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 17 людей.

      Кількість загиблих внаслідок вибухів у п'ятницю поруч з готелем в Могадішо зросла до 53,
      – йдеться у повідомленні.

      Щонайменше 100 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Місцева влада висловила побоювання, що число загиблих може зрости.

      Нагадаємо, у місті Байдоа на південному заході Сомалі внаслідок теракту, влаштованого двома терористами-смертниками, загинули 16 людей. Ще 20 людей поранено.

      Теги: Сомалі Теракт Вибух
      Джерело: 24 Канал
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