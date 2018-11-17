Смертниця влаштувала вибух у Чечні: з’явилось моторошне відео

На околиці Грозного у Чечні молода смертниця влаштувала вибух недалеко від КПП на вулиці Шосейній. До контрольно-пропускного пункту жінка не дійшла – у неї почали стріляти поліцейські.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Mash"

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24 канал писав, що вибух стався у в Старопромисловському районі, неподалік 21-го контрольно-пропускного пункту. Смертниця перебувала на відстані близько 75 метрів від КПП. За словами чергового, за жінкою наглядав дагестанський центру з протидії екстремізму.

На відео чутно звуки пострілів, які правоохоронці здійснюють у бік жінки.

Місцеві правоохоронці нібито поліцейські помітили "неадекватну поведінку" молодої жінки і попросили її зупинитися та пред'явити документи. Помітивши на ній саморобний вибуховий пристрій, правоохоронці зробили попереджувальний постріл, після чого "дівчина здійснила самопідрив".

Особа загиблої поки не встановлена.