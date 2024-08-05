Смертность втрое превышает рождаемость: какова демографическая ситуация в Украине
5 августа 2024, 10:32Читати новину українською
Источник:Опендатабот
Аналитики рассказали о смертности и рождаемости в Украине за первое полугодие 2024 года. Данные показывают, что уровень смертности втрое превышает рождаемость.
Согласно информации Минюста, с начала года в Украине родилось 87 655 детей. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Смотрите также Ложь в законе․ Как "неработающий" завод на Львовщине угрожает здоровью людей – расследование
В то же время зафиксировано 250 972 смертей. Больше всего младенцев и умерших в Украине было в Днепропетровской области и в Киеве.