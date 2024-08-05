Смертность втрое превышает рождаемость: какова демографическая ситуация в Украине

Аналитики рассказали о смертности и рождаемости в Украине за первое полугодие 2024 года. Данные показывают, что уровень смертности втрое превышает рождаемость.

Согласно информации Минюста, с начала года в Украине родилось 87 655 детей. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.

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В то же время зафиксировано 250 972 смертей. Больше всего младенцев и умерших в Украине было в Днепропетровской области и в Киеве.