Смертоносное наводнение в Непале: в МИД сообщили, есть ли украинцы среди погибших

На границе между Непалом и Тибетом произошло внезапное наводнение. Непогода унесла жизни десятков людей. Еще несколько сотен числятся пропавшими без вести.

В комментарии журналистам в МИД Украины сообщили, есть ли среди пострадавших украинцы, передает 24 Канал.

Пострадали ли украинцы во время наводнения на границе Непала и Китая?

По словам министерства, среди погибших и пострадавших во время наводнения на границе между Непалом и Тибетом украинцев нет. В то же время с несколькими гражданами исчезла связь.

В МИДе пояснили, что по состоянию на данный момент есть два обращения: о возможном исчезновении гражданки Украины в указанном районе и потере связи с гражданином Украины. Оба обращения оперативно прорабатываются.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и Китае следят за ситуацией в регионе. Они также готовят рекомендации для украинцев, которые будут обнародованы на сайтах дипломатических учреждений.

Напомним, что катастрофическое наводнение накрыло Китай и Непал. В настоящее время подтверждена гибель не менее 95 человек. Число жертв, вероятно, будет расти. Сотни туристов, в том числе иностранцев, считаются пропавшими без вести.

Министр иностранных дел Непала заявил, что землетрясение повлекло за собой масштабный оползень. Он перекрыл реку Бхоте-Коши, из-за чего мощный поток воды двинулся вниз по течению из Китая в Непал.