У коментарі журналістам в МЗС України розповіли, чи є серед постраждалих українці, передає 24 Канал.

Чи постраждали українці під час повені на кордоні Непалу і Китаю?

За словами міністерства, що серед загиблих і постраждалих під час повені на кордоні між Непалом і Тибетом українців немає. Водночас з кількома громадянами зник зв'язок.

У МЗС пояснили, що станом на зараз є два звернення – про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі та втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії й Китаї стежать за ситуацією в регіоні. Вони також готують рекомендації для українців, які оприлюднять на сайтах дипломатичних установ.