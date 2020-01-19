Смертоносный Boeing 737 MAX: подробности скандала с самолетами авиакомпании

Американская компания Boeing днях сообщила о недостатках в программном обеспечении самолета 737 Max, о которых ранее никто не знал. До этого в СМИ появилась переписка, которая также касается самолетов этой модели и раскрывает ужасные подробности. Детальнее об этом читайте в статье 24 канала.

Boeing – является крупнейшим в мире производителем самолетов по количеству заказов, поставок, а также по доходам. Основана компания самолетостроителем Уильямом Боингом в 1916 году в Сиэтле. Корпорация является крупнейшим экспортером США в стоимостном выражении.

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В 2018-2919 годах компания попала в черную полосу, из-за скандала с новым самолетом Boeing 737 МАХ. Это уже четвертое поколение самого массового среди гражданских лайнеров в мире самолета Boeing 737. Линейка включает модификации MAX 7, 8, 9 и 10. Но новый самолет оказался несовершенным, у почти 250 моделей нашли проблемы с датчиками полета.



Boeing 737 MAX / фото: Getty images

Сразу отметим, что 8 января 2020 года в Иране был сбит Boeing 737 NG украинских авиалиний МАУ, который является предшественником МАХ. NG считают надежным, причиной ужасной трагедии, на этот раз стала не машина, а люди.

А вот с МАХ другая история. Их в конце концов сняли с производства в январе 2020 года, поскольку эта модель так и не смогла получить новый сертификат. Летать этими лайнерами запретили после двух катастроф. Самолеты, при схожих обстоятельствах, падали при взлете.

29 октября 2018 года Boeing 737 МАХ 8, выполняя рейс Lion Air разбился, упав в воды Яванского моря через 13 минут после вылета из аэропорта в Индонезии. Все 189 пассажиров погибли. Возраст воздушного судна в момент катастрофы составлял два месяца.

10 марта 2019 года самолет Boeing 737 МАХ 8, выполняя рейс Ethiopian Airlines разбился примерно через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Аббебе. Все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли. На момент катастрофы возраст самолета составлял четыре месяца.

Почему Boeing 737 MAX оказался смертельным?

Американская компания-производитель заявила, что катастрофы произошли или из-за ненадежной работы нового программного обеспечения, или из-за того, что пилоты самолетов к нему еще не приспособились.

После этих случаев, многие страны отказались от использования этой модели лайнеров. А более 400 летчиков гражданской авиации подали коллективный иск к авиакомпании Boeing из-за сокрытия недостатков самолета. Пилоты обвиняют компанию в трагедиях.

Беспрецедентное сокрытие известных конструктивных недостатков модели привело к двум авиакатастрофам и прекращению эксплуатации лайнеров этой модели. В результате действий инженеров летчики понесли материальный и моральный ущерб,

– говорилось в заявлении.

Недавно выяснилось, что у самолета некорректно работает система, которая проверяет работоспособность некоторых агрегатов перед полетом. Эта информация была озвучена впервые.

Boeing отказывался обучать пилотов летать на новом лайнере 737 MAX

Недавно миру стали известны ужасные факты. Оказывается, в компании Boeing отказались от проведения обучения пилотов на новых самолетах.

В 2017 году, получив первые Boeing 737 MAX, Lion Air обратилась к Boeing с просьбой провести обучение летчиков на новом лайнере с помощью тренажера. Но сотрудники Boeing выразили обеспокоенность относительно стоимости и трудоемкости обучения. Это стало известно из внутренней переписки сотрудников компании.

Теперь чертовой Lion Air может понадобиться симулятор, чтобы летать на MAX, наверное, из-за их собственной глупости. Я изо всех сил пытаюсь понять, как теперь это разрулить. Идиоты! – говорится в одном из писем сотрудника Boeing.

Какого хрена! Их родственная авиакомпания уже летает на них! – отвечает ему коллега, имея в виду дочернюю компанию Lion Air, Malindo Air, которая первой стала выполнять коммерческие рейсы на Boeing 737-MAX.

Примерно через год произошла катастрофа с самолетом Lion Air.

Boeing продвигала 737 MAX во всем мире как самолет, для работы на котором пилотам не надо проходить полноценный курс переобучения с предыдущего семейства Boeing 737 NG.

Эту переписку опубликовали на Bloomberg.

В Boeing критиковали 737 MAX

Как оказалось, в Boeing знали и о недостатках 737 MAX. Компания на днях сама обнародовала другую переписку их работников.

В 2017-2018 годах, сотрудники производителя писали, что самолет проектировали "клоуны под руководством обезьян", и уверяли друг друга, что никогда не посадят свои семьи на такой самолет.

Кроме того, федеральная авиационная администрация США (FAA) имела данные о риске новых катастроф Boeing 737 MAX еще после первого падения авиалайнера Lion Air в октябре 2018 года.

На слушаниях в конгрессе бывший работник Boeing Эд Пирсон, который занимался программой 737 MAX, заявил, что предупреждал руководство компании еще до первой катастрофы и после нее о потенциальных рисках-за нестабильной обстановки на фабрике, но их проигнорировали.

По его словам, сбой датчика должен был стать важным знаком, поскольку он исторически считался надежной запчастью.

Прекращение полетов Boeing 737 MAX уже стоило компании $4,9 млрд. Стоимость урегулирования претензий семей пассажиров, погибших при крушении самолетов Boeing-737 MAX 20 октября 2018 года в Индонезии и 10 марта 2019 года в Эфиопии, оценивается еще как минимум в $1 млрд. Проблемы Boeing-737 MAX в значительной степени связывали с изменением технической и инженерной культуры Boeing.

В конце концов в декабре 2019 года глава компании Деннис Меленберг уходит в отставку из-за неудач при запуске космического корабля Starliner и скандалом с самолетом 737 MAX.

Есть ли Boeing 737 MAX в Украине?

По информации BBC News Украина, Boeing 737 Max эксплуатировали несколько авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Украину: Turkish Airline, Flydubai, LOT. Об этом писали на сайте 24 канала.

Также известно, что Boeing выпустил четвертый по счету самолет 737 MAX 8, который предназначен для украинской авиакомпании МАУ. Но как свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, на данный момент таких самолетов у МАУ нет.

Авиалинии планировали, что самолеты поступят в ее флот с марта по июнь 2019 года, однако этого не произошло в связи с мировой остановкой полетов 737 MAX и прекращением отгрузки этой модели.

Еще одна украинская авиакомпания SkyUp также планировала приобрести пять таких лайнеров, но очевидно, что на 737 MAX уже никто не будет летать.

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