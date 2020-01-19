Смертоносний Boeing 737 MAX: подробиці скандалу з літаками авіакомпанії

Американська компанія Boeing днями повідомила про недоліки у програмному забезпеченні літака 737 Max, про які раніше ніхто не знав. До цього в ЗМІ з’явилась переписка, яка також стосується літаків цієї моделі й розкривала жахливі подробиці. Детально про це читайте у статті 24 каналу.

Boeing – є найбільшим у світі виробником літаків за кількістю замовлень, поставок, а також за доходами. Заснована компанія літакобудівником Вільямом Боїнгом у 1916 році у Сієтлі. Корпорація є найбільшим експортером Сполучених Штатів у вартісному вираженні.

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У 2018-2919 роках компанія потрапила у чорну смугу, через скандал з новим літаком Boeing 737 МАХ. Це вже четверте покоління наймасовішого серед цивільних лайнерів у світі літака Boeing 737. Лінійка включає модифікації MAX 7, 8, 9 та 10. Але новий літак виявився недосконалим, у майже 250 моделях знайшли проблеми з датчиками польоту.

Boeing 737 MAX / фото: Getty images

Одразу зазначимо, що 8 січня 2020 року в Ірані був збитий Boeing 737 NG українських авіаліній МАУ, який є попередником МАХ. NG вважають надійними, причиною жахливої трагедії, на цей раз стала не машина, а люди.

А от з МАХ інша історія. Їх зрештою зняли з виробництва у січні 2020 року, оскільки ця модель так й не змогла отримати новий сертифікат. Літати цими лайнерами заборонили після двох катастроф. Літаки, при схожих обставинах, падали при злеті.

29 жовтня 2018 року Boeing 737 МАХ 8, виконуючи рейс авіакомпанії Lion Air розбився, впавши у води Яванського моря через 13 хвилин після вильоту з аеропорту в Індонезії. Усі 189 пасажирів загинули. Вік повітряного судна на момент катастрофи становив два місяці.

10 березня 2019 року літак Boeing 737 МАХ 8, виконуючи рейс авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився приблизно через шість хвилин після вильоту із аеропорту Аддис-Аббеби. Усі 149 пасажирів та вісім членів екіпажу загинули. На момент катастрофи вік літака становив чотири місяці.

Чому Boeing 737 MAX виявився смертельним?

Американська компанія-виробник заявила, що катастрофи сталися або через ненадійну роботу нового програмного забезпечення, або через те, що пілоти літаків до нього ще не пристосувалися.

Після цих випадків, багато країн відмовились від використання цієї моделі лайнерів. А понад 400 льотчиків цивільної авіації подали колективний позов до авіакомпанії Boeing через приховування недоліків літака. Пілоти звинувачують компанію у трагедіях.

Безпрецедентне приховування відомих конструктивних недоліків моделі призвело до двох авіакатастроф і припинення експлуатації лайнерів цієї моделі. В результаті дій інженерів льотчики понесли матеріальний і моральний збиток,

– йшлося у заяві.

Нещодавно з'ясувалося, що у літака некоректно працює система, що перевіряє працездатність деяких агрегатів перед польотом. Ця інформаця була озвучена вперше.

Boeing відмовлявся навчати пілотів літати на новому лайнері 737 MAX

Нещодавно світу стали відомі жахливі факти. Виявляється, в компанії Boeing відмовились від проведення навчання пілотів на нових літаках.

У 2017 році, отримавши перші Boeing 737 MAX, Lion Air звернулася до Boeing з проханням провести навчання льотчиків на новому лайнері за допомогою тренажера. Але співробітники Boeing висловили стурбованість щодо вартості та трудомісткості навчання. Це стало відомо з внутрішнього листування співробітників компанії.

Тепер чортової Lion Air може знадобитися симулятор, щоб літати на MAX, напевно, через їх власну дурість. Я з усіх сил намагаюся зрозуміти, як тепер це розрулити. Ідіоти!, – йдеться в одному з листів співробітника Boeing.

Якого хріна! Їх споріднена авіакомпанія вже літає на них!, – відповідає йому колега, маючи на увазі дочірню компанію Lion Air, Malindo Air, яка першою стала виконувати комерційні рейси на Boeing 737-MAX.

Приблизно за рік сталась катастрофа з літаком Lion Air.

Boeing просувала 737 MAX в усьому світі як літак, для роботи на якому пілотам не треба проходити повноцінний курс перенавчання з попереднього сімейства Boeing 737 NG.

Цю переписку опублікували на Bloomberg.

В Boeing критикували 737 MAX

Як виявилось, в Boeing знали й про недоліки 737 MAX. Компанія днями сама оприлюднила іншу переписку їх працівників.

У 2017-2018 роках, співробітники виробника писали, що літак проектували "клоуни під керівництвом мавп", і запевняли один одного, що ніколи не посадять свої сім'ї на такий літак.

Крім того, федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) мала дані про ризик нових катастроф Boeing 737 MAX ще після першого падіння авіалайнера Lion Air в жовтні 2018 року.

На слуханнях в конгресі колишній працівник Boeing Ед Пірсон, який займався програмою 737 MAX, заявив, що попереджав керівництво компанії ще до першої катастрофи і після неї про потенційні ризики через нестабільну обстановку на фабриці, але їх проігнорували.

За його словами, збій датчика повинен був стати важливим знаком, оскільки він історично вважався надійною запчастиною.

Припинення польотів Boeing 737 MAX вже коштувало компанії $ 4,9 млрд. Вартість врегулювання претензій сімей пасажирів, загиблих під час аварії літаків Boeing-737 MAX 20 жовтня 2018 року в Індонезії та 10 березня 2019 року в Ефіопії, оцінюється ще як мінімум в $ 1 млрд. Проблеми Boeing-737 MAX в значній мірі пов'язували зі зміною технічної та інженерної культури Boeing.

Зрештою у грудні 2019 року глава компанії Денніс Меленберг йде у відставку через невдачі при запуску космічного корабля Starliner та скандалом з літаком 737 MAX.

Чи є Boeing 737 MAX в Україні?

За інформацією BBC News Україна, Boeing 737 Max експлуатували кілька авіакомпаній, що здійснюють рейси в Україну: Turkish Airline, Flydubai, LOT. Про це писали на сайті 24 каналу.

Також відомо, що Boeing випустив четвертий за рахунком літак 737 MAX 8, який призначений для української авіакомпанії МАУ. Але як свідчать дані Державного реєстру цивільних повітряних суден України, на даний момент таких літаків в МАУ немає.

Авіалінії планували, що літаки надійдуть в її флот з березня по червень 2019 року, однак цього не відбулося у зв'язку зі світовою зупинкою польотів 737 MAX і припиненням відвантаження цієї моделей.

Ще одна українська авіакомпанія SkyUp також планувала придбати п’ять таких лайнерів, але очевидно, що на 737 MAX вже ніхто не літатиме.

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