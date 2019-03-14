Чи варто боятися закупівлі Boeing 737 MAX в Україні

Після падіння літака Boeing 737 MAX в Ефіопії у ряді країн тимчасово не використовують цю модель. А от українські авіакомпанії МАУ та SkyUp мають намір придбати такі літаки! Чи варто переживати українським авіапасажирам за свою безпеку – з'ясували журналісти 24 каналу.

Державна авіаційна служба України також прийняла рішення про призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX – через схожість двох аварійних випадків за участі цих моделей.

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Нові літаки, дві аварії за короткий час зі схожими умовами – тому в цілях безпеки, доки не будуть чітко з'ясовані причини цих двох катастроф, країни вирішили призупинити їх експлуатацію,

– прокоментував ситуацію 24 каналу партнер юридичної фірми "Анте", адвокат Андрій Гук.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.



Офіційну причину авікатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

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За інформацією BBC News Україна, Boeing 737 Max експлуатують кілька авіакомпаній, що здійснюють рейси в Україну:

Turkish Airline

Flydubai

LOT

Після ефіопської катастрофи вони призупинили всі польоти на літаках цієї моделі.

Які плани на Boeing 737 MAX в українських авіапервізників

"Міжнародні авіалінії України" наразі не мають у парку повітряних суден Boeing 737 Max 8. Але у 2019 році МАУ планує отримати другий Embraer 195, а раніше домовилися щодо придбання цих "Боїнгів". Цю інформацію 24 каналу підтвердили у прес-службі МАУ – попередні плани компанії передбачають поставку 3 літаків Boeing 737 MAX 8 в 2019 році.

Авіакомпанія SkyUp ще у березні 2018 року повідомила про наміри придбати 5 літаків Boeing 737 MAX. Поставити їх мали до 2023 року прямо з заводу-виробника.



"Заборонені" Boeing 737 MAX

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Безпека для пасажирів

МАУ веде активний діалог з виробником літаків Boeing 737 MAX і уважно стежить за перебігом розслідування катастрофи рейсу ET302. Про це повідомили у відповідь на запит 24 каналу у прес-службі авіакомпанії.

У МАУ також наголосили, що безпека польотів є пріоритетом номер один для компанії. Тому до комерційної експлуатації літак буде допущений лише тоді, коли будуть проведені обов’язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки. У компанії запевнили, що чекатимуть на отримання дозволів на польоти цієї моделі літака з боку авіаційної влади як мінімум США, ЄС та України.



Новий авіалайнер МАУ Boeing 777-9 так і не презентували офіційно через події з 737 MAX

Чи треба українським авіаперевізникам відмовлятися від Boeing 737 MAX

Андрій Гук пояснив 24 каналу, що мова йде не про відмову від цього типу повітряного судна. А про те, що на час розслідування країни закрили свій повітряний простір для цих літаків. Вони мають бути на землі або прямувати лише технічними рейсами до своїх місць зберігання. Рішень про відмову взагалі експлуатувати ці "Боїнги" – немає.

Говорити, що в українських авіакомпаній якась неправильна поведінка – я б не став. МАУ і SkyUp лише очікують на ці літаки. Вони їх не експлуатують. Від обох компаній є чітке повідомлення про те, що рішення про експлуатацію буде тільки після повністю відкритого для них повітряного простору в Європі та у світі. І після результатів розслідування,

– пояснив адвокат.

Тому доки до МАУ та SkyUp долетять нові "Боїнги" – ситуація вже вирішиться, впевнений експерт. І буде прийняте рішення – якими будуть наслідки для цього літака. Повна відмова чи рекомендації, як краще його експлуатувати.