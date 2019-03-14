Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине

После падения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в ряде стран временно не используют эту модель. А вот украинские авиакомпании МАУ и SkyUp намерены приобрести такие самолеты! Стоит ли переживать украинским авиапассажирам за свою безопасность – выяснили журналисты 24 канала.

Государственная авиационная служба Украины также приняла решение о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX – из-за сходства двух аварийных случаев с участием этих моделей.

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Новые самолеты, две аварии за короткое время с похожими условиями – поэтому в целях безопасности, пока не будут четко ясны причины этих двух катастроф, страны решили приостановить их эксплуатацию,

– прокомментировал ситуацию 24 каналу партнер юридической фирмы "Анте", адвокат Андрей Гук.

Что не так с Boeing 737 MAX?10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, что передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.



Официальную причину авикатастрофы в Эфиопии еще не названо. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

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По информации BBC News Украина, Boeing 737 Max эксплуатируют несколько авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Украину:

Turkish Airline

Flydubai

LOT

После эфиопской катастрофы они приостановили все полеты на самолетах этой модели.

Какие планы на Boeing 737 MAX в украинских авиаперевозчиков

"Международные авиалинии Украины" пока не имеют в парке воздушных судов Boeing 737 Max 8. Но в 2019 году МАУ планирует получить второй Embraer 195, а ранее договорились о приобретении этих "Боингов". Эту информацию 24 каналу подтвердили в пресс-службе МАУ – предварительные планы компании предусматривают поставку 3 самолетов Boeing 737 MAX 8 в 2019 году.

Авиакомпания SkyUp еще в марте 2018 года сообщила о намерении купить 5 самолетов Boeing 737 MAX. Поставить их должны были до 2023 года прямо с завода-производителя.

"Запрещенные" Boeing 737 MAX

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Безопасность для пассажиров

МАУ ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302. Об этом сообщили в ответ на запрос 24 канала в пресс-службе авиакомпании.

В МАУ подчеркнули, что безопасность полетов является приоритетом номер один для компании. Поэтому к коммерческой эксплуатации самолет будет допущен только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет отвечает всем требованиям безопасности. В компании заверили, что будут ждать на получение разрешений на полеты этой модели самолета со стороны авиационной власти как минимум США, ЕС и Украины.



Новый авиалайнер МАУ Boeing 777-9 так и не представили официально из-за событий с 737 MAX

Нужно ли украинским авиаперевозчикам отказываться от Boeing 737 MAX

Андрей Гук пояснил 24 каналу, что речь идет не об отказе от этого типа воздушного судна. А о том, что на время расследования страны закрыли свое воздушное пространство для этих самолетов. Они должны быть на земле или идти только техническими рейсами к своим местам хранения. Решений об отказе вообще эксплуатировать эти "Боинги" – нет.

Говорить, что в украинских авиакомпаний какое-то неправильное поведение – я бы не стал. МАУ и SkyUp только ожидают эти самолеты. Они их не эксплуатируют. От обоих компаний есть четкое сообщение о том, что решение об эксплуатации будет только после полностью открытого для них воздушного пространства в Европе и в мире. И после результатов расследования,

– пояснил адвокат.

Поэтому пока к МАУ и SkyUp долетят новые "Боинги" – ситуация уже разрешится, уверен эксперт. И будет принято решение – какими будут последствия для этого самолета. Полный отказ или рекомендации, как лучше его эксплуатировать.