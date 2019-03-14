19:51
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине

      88 Читати новину українською
      Boeing 737 MAX в Украине - будет ли Украина покупать эти самолеты
      Авария "Боингов" и безопасность украинцев / 24 канал

      После падения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в ряде стран временно не используют эту модель. А вот украинские авиакомпании МАУ и SkyUp намерены приобрести такие самолеты! Стоит ли переживать украинским авиапассажирам за свою безопасность – выяснили журналисты 24 канала.

      Государственная авиационная служба Украины также приняла решение о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX – из-за сходства двух аварийных случаев с участием этих моделей.

      Читайте также: Какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии: список

      Новые самолеты, две аварии за короткое время с похожими условиями – поэтому в целях безопасности, пока не будут четко ясны причины этих двух катастроф, страны решили приостановить их эксплуатацию,
      – прокомментировал ситуацию 24 каналу партнер юридической фирмы "Анте", адвокат Андрей Гук.

      Что не так с Boeing 737 MAX?10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, что передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

      Официальную причину авикатастрофы в Эфиопии еще не названо. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

      Смотрите видео: Почему разбился "Боинг" в Эфиопии

      По информации BBC News Украина, Boeing 737 Max эксплуатируют несколько авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Украину:

      • Turkish Airline
      • Flydubai
      • LOT

      После эфиопской катастрофы они приостановили все полеты на самолетах этой модели.

      Какие планы на Boeing 737 MAX в украинских авиаперевозчиков

      "Международные авиалинии Украины" пока не имеют в парке воздушных судов Boeing 737 Max 8. Но в 2019 году МАУ планирует получить второй Embraer 195, а ранее договорились о приобретении этих "Боингов". Эту информацию 24 каналу подтвердили в пресс-службе МАУ – предварительные планы компании предусматривают поставку 3 самолетов Boeing 737 MAX 8 в 2019 году.

      Авиакомпания SkyUp еще в марте 2018 года сообщила о намерении купить 5 самолетов Boeing 737 MAX. Поставить их должны были до 2023 года прямо с завода-производителя.

      Боїнг 737 МАкс"Запрещенные" Boeing 737 MAX

      Читайте также: В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

      Безопасность для пассажиров

      МАУ ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302. Об этом сообщили в ответ на запрос 24 канала в пресс-службе авиакомпании.

      В МАУ подчеркнули, что безопасность полетов является приоритетом номер один для компании. Поэтому к коммерческой эксплуатации самолет будет допущен только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет отвечает всем требованиям безопасности. В компании заверили, что будут ждать на получение разрешений на полеты этой модели самолета со стороны авиационной власти как минимум США, ЕС и Украины.

      Боїнг 777-9
      Новый авиалайнер МАУ Boeing 777-9 так и не представили официально из-за событий с 737 MAX

      Нужно ли украинским авиаперевозчикам отказываться от Boeing 737 MAX

      Андрей Гук пояснил 24 каналу, что речь идет не об отказе от этого типа воздушного судна. А о том, что на время расследования страны закрыли свое воздушное пространство для этих самолетов. Они должны быть на земле или идти только техническими рейсами к своим местам хранения. Решений об отказе вообще эксплуатировать эти "Боинги" – нет.

      Говорить, что в украинских авиакомпаний какое-то неправильное поведение – я бы не стал. МАУ и SkyUp только ожидают эти самолеты. Они их не эксплуатируют. От обоих компаний есть четкое сообщение о том, что решение об эксплуатации будет только после полностью открытого для них воздушного пространства в Европе и в мире. И после результатов расследования,
      – пояснил адвокат.

      Поэтому пока к МАУ и SkyUp долетят новые "Боинги" – ситуация уже разрешится, уверен эксперт. И будет принято решение – какими будут последствия для этого самолета. Полный отказ или рекомендации, как лучше его эксплуатировать.

      blog_ava
      5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
      сегодня
      2233
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины МАУ авиация Новости политики SkyUp Статьи Публикации Катастрофа
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      сегодня , 19:30 Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      Сергій Лещенко 39
      5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      сегодня , 19:00 5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      Артем Овдієнко 390
      Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      сегодня , 18:58 Стоит ли бояться закупки Boeing 737 MAX в Украине
      Яніна Ткачук 88
      Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?
      сегодня , 18:00 Президентские выборы-2019: почему треть украинцев не определилась, и какой будет явка?
      Інна Жолобович 286
      Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      сегодня , 17:30 Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      Віталій Шабунін 149
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Е-декларирование: понятно о нюансах второго этапа
       21 ноября 2016 , 20:33
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Бразилец Шахтера официально продолжит карьеру в Португалии
       29 июля 2018 , 23:07
      Легендарный вратарь провел прощальный матч за Боруссию Д – звезды прошлого вернулись на Сигнал Идуна Парк
       8 сентября 2018 , 00:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук