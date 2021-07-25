Самые смешные мемы недели: полет в космос, соглашение о "Северном потоке-2" и книга Мендель

На этой неделе украинцы обсуждали полет самого богатого человека мира Джеффа Безоса в космос, книгу бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Кроме того, произошел взрыв на ровненском предприятии "Ровноазот". А еще Германия и США договорились относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Эти события заставили украинцев смеяться и придумывать забавные мемы относительно этих событий. Поэтому предлагаем вам посмотреть смешные мемы, комментарии и фотожабы этой недели.

Заметьте Джефф Безос полетел в космос и вызвал волну мемов в сети

Германия и США договорились о "Северном потоке-2"

Германия и США 21 июля договорились касаемо российского газопровода "Северный потий-2". Лидеры стран согласовали, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска скандального газопровода. Государства даже показали документ соглашения. До сих пор Украина и мир обсуждают этот вопрос. Несмотря на это, украинцы все-таки пытались шутить о "Северном потоке-2", президенте США Джо Байдене, который пошел на сделку, и над самой ситуацией в частности.

Самый богатый человек мира Джефф Безос полетел в космос

Основатель Amazon, Джефф Безос, 20 июля стал одним из первых космических туристов. Он полетел в космос вместе с братом Марком, 82-летней бывшим инспектором по безопасности полетов Уолли Фанк (которая 50 лет назад прошла в проект женщин-астронавтов Mercury 13, но в космос так и не попала) и 18-летним будущим студентом Оливером Дейменом из Нидерландов.

Безос совершил первый для своей космической компании Blue Origin суборбитальный полет, который длился 10 минут 22 секунды. И вот как об этом шутили люди.

"Илон Маск осознает, что он снова самый богатый человек на Земле, пока Безос находится в космосе"



Фото Reddit / Stelum

"Миллиардеры пытаются понять, что им делать со своими деньгами: полететь в космос, заплатить налоги".

Обсуждение книги бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель

Знаменитая книга Юлии Мендель увидела свет в июле 2021 года. Там она рассказывает об экс-премьере Алексее Гончаруке, которого назвала "мальчиком, который не смог повзрослеть" и процитировала подругу, которая считает бывшего главу Кабмина "двумя метрами секса".

Вспоминает и нынешнего главу ОП Андрея Ермака, который, по ее мнению, вел себя как "родовитый" аристократ, а вот Богдан возле него был "хамоватым люмпеном". Люди в сети не обошли вниманием такие высказывания Мендель и создали на эту тему много мемов и шуток. На подобную обложку даже попал одиозный Илья Кива с надписью "Каждый из нас кандидат наук".