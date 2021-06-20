Самые смешные мемы недели: "Путин – х*йло" на Евро-2020, битва Кивы и Тищенко в Раде

В Верховной Раде подрались нардепы Николай Тищенко и Илья Кива. На Евро-2020 продолжается "флешмоб" имени Криштиану Роналду. "Валидольный" матч сборной Украины против Северной Македонии. Болельщики скандировали "Путин – х*йло" во время матча национальной команды в Бухаресте. Таковы были главные темы мемов в течение уходящей недели.

Над чем смеялись украинцы с 14 по 20 июня – читайте в материале.

К теме Популярный мем с собакой продали за рекордные 4 миллиона долларов

Битва Кивы и Тищенко в Раде

В Верховной Раде 17 июня произошла драка – нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию ОПЗЖ".

Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" устроили потасовку возле трибуны. Самыми активными были Илья Кива и Николай Тищенко – они сначала толкались, а позже подрались.

"Флешмоб" имени Роналду на Евро-2020

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем Евро-2020 убрал со стола 2 бутылки Coca-Cola. Компания-гигант является одним из 12 крупнейших спонсоров турнира.

Он призвал болельщиков пить простую воду. "Флешмоб" сразу подхватили известные футболисты и тренеры. В УЕФА призвали участников чемпионата Европы прекратить подражать португальскому игроку.

"Валидольная" победа Украины

Сборная Украины 17 июня выиграла у Северной Македонии со счетом 2:1 в рамках второго тура чемпионата Европы-2020.

Поединок выдался богатым событиями и заставил понервничать украинских болельщиков – его уже окрестили "валидольным".

"Путин – х*йло" на Евро-2020

Во время матча Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии болельщики скандировали "Путин – х*йло".

Песня украинских фанатов уже облетела всю Европу – ее оценили цивилизованные страны, у России же случилась истерика.