Над чим сміялися українці з 14 по 20 червня – читайте у матеріалі.

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Битва Киви та Тищенка в Раді

У Верховній Раді 17 червня сталася бійка – нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що "епоха бідності закінчиться, коли повсталий народ розстріляє фракцію ОПЗЖ".

Депутати від "Опозиційної платформи – за життя" влаштували штовханину біля трибуни. Найактивнішими були Ілля Кива та Микола Тищенко – вони спершу штовхалися, а пізніше побилися.

"Флешмоб" імені Роналду на Євро-2020

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду на пресконференції перед матчем Євро-2020 прибрав зі столу 2 пляшки Coca-Cola. Компанія-гігант є одним з 12 найбільших спонсорів турніру.

Він закликав уболівальників пити просту воду. "Флешмоб" одразу підходили відомі футболісти та тренери. В УЄФА закликали учасників чемпіонату Європи припинити наслідувати португальського гравця.

"Валідольна" перемога України

Збірна України 17 червня виграла у Північної Македонії з рахунком 2:1 у рамках другого туру чемпіонату Європи-2020.

Поєдинок видався багатим на події та змусив понервувати українських уболівальників – його вже охрестили "валідольним".

"Путін – х*йло" на Євро-2020

Під час матчу Євро-2020 між збірними України та Північної Македонії вболівальники скандували "Путін – х*йло".

Пісня українських фанатів вже облетіла всю Європу – її оцінили цивілізовані країни, у Росії ж сталася істерика.