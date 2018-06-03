Самые смешные мемы недели: "воскрешение" Бабченко и кот-бодибилдер

Уходящая неделя выдалась богатой на шутки. Прежде всего многие в социальных сетях смеялись над "воскрешением" журналиста Аркадия Бабченко. Также порадовал пользователей и кот-бодибилдер из Канады.

"Воскрешение" Бабченко

Дело с псевдоубийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко стало настоящим бумом и причиной для множества самых разнообразных постов в социальных сетях. Поняв, что медийщик жив, немало пользователей взялись создавать остроумные картинки, чтобы показать свое отношение к ситуации.

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Бабченко и сам потроллил недовольных тем, что его так называемое убийство оказалось спецоперацией Службы безопасности Украины. Он предложил собирать мемы о себе под одним из постов.

Так я не понял, в деле Бабченко профессора Мориарти поймали? — Pan Doktor (@pan_dok) 30 травня 2018 р.

Кот-бодибилдер

Настоящей звездой сети стал кот из канадского Монреаля. Его фото сразу же стало вирусным в сети. А все из-за необычного строения тела мурлыки, который выглядит, как настоящий бодибилдер.

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Пользователи сети сделали много курьезных мемов с мускулистым котом.

Concept: @officialbuffcat is just an inflated cat balloon like in shrek pic.twitter.com/FwC3IhNc9h — real sword hard shaft come (@miildsope) 31 травня 2018 р.

jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d — dietrich (@dietrichbrah) 30 травня 2018 р.

Ким-Мелания

Встреча американской звезды Ким Кардашян и президента США Дональда Трампа собрала много мемов пользователей социальных сетей. Пользователи смеялись даже, что Ким заменила Меланию.

Стоит добавить, что на самом деле звезда приходила поговорить о важной теме – она борется за более лояльную пенитенциарную систему в США.

the only president i know Публикация от Andrea Giacopuzzi (@andreagiacopuzzi) 31 Май 2018 в 12:25 PDT

This is who we are now. pic.twitter.com/kMv1GwCGBd — Ann Kriss (@akriss253) 30 травня 2018 р.

Nothing is Kim-possible Публикация от Saint Hoax (@sainthoax) 31 Май 2018 в 8:19 PDT

It’s the mindless reality show dumbshit summit! pic.twitter.com/euKvHsSyhW — R. Andreas (@RuRuSapiens) 31 травня 2018 р.