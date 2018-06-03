Самые смешные мемы недели: "воскрешение" Бабченко и кот-бодибилдер
Уходящая неделя выдалась богатой на шутки. Прежде всего многие в социальных сетях смеялись над "воскрешением" журналиста Аркадия Бабченко. Также порадовал пользователей и кот-бодибилдер из Канады.
"Воскрешение" Бабченко
Дело с псевдоубийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко стало настоящим бумом и причиной для множества самых разнообразных постов в социальных сетях. Поняв, что медийщик жив, немало пользователей взялись создавать остроумные картинки, чтобы показать свое отношение к ситуации.
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Бабченко и сам потроллил недовольных тем, что его так называемое убийство оказалось спецоперацией Службы безопасности Украины. Он предложил собирать мемы о себе под одним из постов.
Кот-бодибилдер
Настоящей звездой сети стал кот из канадского Монреаля. Его фото сразу же стало вирусным в сети. А все из-за необычного строения тела мурлыки, который выглядит, как настоящий бодибилдер.
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Пользователи сети сделали много курьезных мемов с мускулистым котом.
Ким-Мелания
Встреча американской звезды Ким Кардашян и президента США Дональда Трампа собрала много мемов пользователей социальных сетей. Пользователи смеялись даже, что Ким заменила Меланию.
Стоит добавить, что на самом деле звезда приходила поговорить о важной теме – она борется за более лояльную пенитенциарную систему в США.