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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Найсмішніші меми тижня: "воскресіння" Бабченка та кіт-бодібілдер

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Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / 24 Канал

Тиждень, що минає, видався багатим на жарти. Передовсім багато у соціальних мережах кепкували над "воскресінням" журналіста Аркадія Бабченка. Також потішив юзерів і кіт-бодібілдер з Канади.

"Воскресіння" Бабченка

Справа з псевдовбивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка стала справжнім бумом і причиною для безлічі найрізноманітніших постів у соціальних мережах. Зрозумівши, що медійник живий, чимало юзерів взялися створювати дотепні картинки, щоб показати своє ставлення до ситуації.

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Бабченко і сам потролив незадоволених тим, що його так зване вбивство виявилося спецоперацією Служби безпеки України. Він навіть запропонував збирати меми про себе під одним з постів.

Кіт-бодібілдер

Справжньою зіркою мережі став кіт з канадського Монреаля. Його фото одразу ж стало вірусним у мережі. А все через незвичну будову тіла моркутуна, який виглядає, немов справжній бодібілдер.

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Користувачі мережі зробили багато курйозних мемів з м’язистим котом.

Кім-Меланія

Зустріч американської зірки Кім Кардашян і президента США Дональда Трампа зібрала багато мемів від користувачів соціальних мереж. Юзери кепкували навіть, що Кім замінила Меланію.

Варто додати, що насправді зірка приходила поговорити про важливу тему – вона бореться за більш лояльну пенітенціарну систему в США.

 

the only president i know

Публикация от Andrea Giacopuzzi (@andreagiacopuzzi)

 

Nothing is Kim-possible

Публикация от Saint Hoax (@sainthoax)

 

Теги: Курйозні новини Меми
Джерело: 24 Канал
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