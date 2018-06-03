Найсмішніші меми тижня: "воскресіння" Бабченка та кіт-бодібілдер
Тиждень, що минає, видався багатим на жарти. Передовсім багато у соціальних мережах кепкували над "воскресінням" журналіста Аркадія Бабченка. Також потішив юзерів і кіт-бодібілдер з Канади.
"Воскресіння" Бабченка
Справа з псевдовбивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка стала справжнім бумом і причиною для безлічі найрізноманітніших постів у соціальних мережах. Зрозумівши, що медійник живий, чимало юзерів взялися створювати дотепні картинки, щоб показати своє ставлення до ситуації.
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Бабченко і сам потролив незадоволених тим, що його так зване вбивство виявилося спецоперацією Служби безпеки України. Він навіть запропонував збирати меми про себе під одним з постів.
Кіт-бодібілдер
Справжньою зіркою мережі став кіт з канадського Монреаля. Його фото одразу ж стало вірусним у мережі. А все через незвичну будову тіла моркутуна, який виглядає, немов справжній бодібілдер.
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Користувачі мережі зробили багато курйозних мемів з м’язистим котом.
Кім-Меланія
Зустріч американської зірки Кім Кардашян і президента США Дональда Трампа зібрала багато мемів від користувачів соціальних мереж. Юзери кепкували навіть, що Кім замінила Меланію.
Варто додати, що насправді зірка приходила поговорити про важливу тему – вона бореться за більш лояльну пенітенціарну систему в США.