Найсмішніші меми тижня: "воскресіння" Бабченка та кіт-бодібілдер

Тиждень, що минає, видався багатим на жарти. Передовсім багато у соціальних мережах кепкували над "воскресінням" журналіста Аркадія Бабченка. Також потішив юзерів і кіт-бодібілдер з Канади.

"Воскресіння" Бабченка

Справа з псевдовбивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка стала справжнім бумом і причиною для безлічі найрізноманітніших постів у соціальних мережах. Зрозумівши, що медійник живий, чимало юзерів взялися створювати дотепні картинки, щоб показати своє ставлення до ситуації.

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Бабченко і сам потролив незадоволених тим, що його так зване вбивство виявилося спецоперацією Служби безпеки України. Він навіть запропонував збирати меми про себе під одним з постів.

Так я не понял, в деле Бабченко профессора Мориарти поймали? — Pan Doktor (@pan_dok) 30 травня 2018 р.

Кіт-бодібілдер

Справжньою зіркою мережі став кіт з канадського Монреаля. Його фото одразу ж стало вірусним у мережі. А все через незвичну будову тіла моркутуна, який виглядає, немов справжній бодібілдер.

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Користувачі мережі зробили багато курйозних мемів з м’язистим котом.

Concept: @officialbuffcat is just an inflated cat balloon like in shrek pic.twitter.com/FwC3IhNc9h — real sword hard shaft come (@miildsope) 31 травня 2018 р.

jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d — dietrich (@dietrichbrah) 30 травня 2018 р.

Кім-Меланія

Зустріч американської зірки Кім Кардашян і президента США Дональда Трампа зібрала багато мемів від користувачів соціальних мереж. Юзери кепкували навіть, що Кім замінила Меланію.

Варто додати, що насправді зірка приходила поговорити про важливу тему – вона бореться за більш лояльну пенітенціарну систему в США.

the only president i know Публикация от Andrea Giacopuzzi (@andreagiacopuzzi) 31 Май 2018 в 12:25 PDT

This is who we are now. pic.twitter.com/kMv1GwCGBd — Ann Kriss (@akriss253) 30 травня 2018 р.

Nothing is Kim-possible Публикация от Saint Hoax (@sainthoax) 31 Май 2018 в 8:19 PDT

It’s the mindless reality show dumbshit summit! pic.twitter.com/euKvHsSyhW — R. Andreas (@RuRuSapiens) 31 травня 2018 р.