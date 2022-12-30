Загадочное исчезновение кума Путина: СМИ нашли дочь и жену Медведчука

После того как кума Путина Виктора Медведчука обменяли на наших защитников в рамках обмена пленными, его больше никто не видел. Где сейчас он находится, остается загадкой.

Однако журналисты попытались выяснить, где находится кум Путина, однако в ходе расследования обнаружили местонахождение жены Медведчука и дочь Дарью.

Важно Для обмена Медведчука меняли законодательство, – нардеп

Журналисты обнаружили, что жена и дочь Дарья живет в Москве. Мать Дарьи – третья жена Медведчука, украинская телеведущая Оксана Марченко. В 2004-м "по просьбе" Марченко и Медведчука крестным отцом Дарьи стал российский президент Владимир Путин, а ее крестной матерью – Светлана Медведева.

Супруга Дмитрия Медведева, к тому времени он занимал должность главы администрации президента России.

Сам же Медведчук, таким образом, стал кумом Путина.

Дарину Медведчук должны дважды отчислить

Дарья Медведчук сейчас учится в Москве. Ее засчитали на одну из наиболее востребованных специальностей факультета Высшей школы экономики – "управление бизнесом" – по особой процедуре для иностранцев (они граждане Украины). Этот способ поступления позволяет иностранным гражданам не сдавать ЕГЭ – вместо него нужно сдать внутренние вступительные экзамены вуза.

В то же время в начале 2022 года Виктор Медведчук рассказывал, что Дарья поступила в Женевский университет и планировала выехать в Швейцарию, но ее виза оказалась аннулированной за два дня до учебы.

Интересно, что училась Дарья не очень хорошо. Она пропускала сессии, так что девушку дважды могли отчислить, но этого так и не произошло.

Что известно об обмене Виктора Медведчука