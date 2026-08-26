Среди них есть военные, политики и дипломаты. Об этом сообщило "РБК-Украина".
Что известно о кандидатах?
В Украине рассматривают несколько вариантов того, кто именно может возглавить дипломатическое представительство в США.
После отставки Ольги Стефанишиной у Украины нет посла в Соединенных Штатах. СМИ назвали нескольких кандидатов, которые могут возглавить посольство Украины в Вашингтоне.
Среди них есть военные, политики и дипломаты. Об этом сообщило "РБК-Украина".
В Украине рассматривают несколько вариантов того, кто именно может возглавить дипломатическое представительство в США.