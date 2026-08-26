Серед них є військові, політики та дипломати. Про це повідомило "РБК-Україна".
Що відомо про кандидатів?
В Україні розглядають кілька варіантів, хто саме може стати очільником дипломатичного представництва у США.
Після відставки Ольги Стефанішиної Україна не має посла у Сполучених Штатах. ЗМІ назвали кілька кандидатів, які можуть очолити посольство України у Вашингтоні.
Серед них є військові, політики та дипломати. Про це повідомило "РБК-Україна".
В Україні розглядають кілька варіантів, хто саме може стати очільником дипломатичного представництва у США.