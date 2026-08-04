Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом припустив, які шанси має Павел Паліса стати наступним послом України у США. Нагадаємо, що 3 серпня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України у США. Відомо, що вона сама попросила про звільнення через особисті обставини.

До Паліси особливе ставлення

Фесенко зауважив, що кандидатури Павла Паліси на дипломатичну посаду могла з'явитися саме через те, що на нього звернув увагу Трамп.

У Трампа взагалі дуже гарна пам'ять на обличчя. Він запам'ятовує деяких людей, особливо в важливих для себе обставинах. Я про це чув від наших дипломатів, які ще знали Трампа у 1990-ті роки,

– зауважив він.

Під час останньої зустрічі Зеленського з Трапом у Вашингтоні, Паліса також був присутній на ній. На його думку, ставлення до заступника керівника ОПУ особливе з боку американців.

Ця історія почалася з того, що президент своїм указом звільнив Ольгу Стефанішиної з посади посла України в США. Це було не секретом – два тижні тому з'явилися чутки, що вона може піти з посади з особистих обставин. І почалася дискусія, а хто буде новим послом. Зеленський запропонував Юлію Свириденко на цю посаду, але вона відмовилась. Саме тому розглядається кандидатура Паліси,

– зауважив політолог.

Водночас можуть з'явитися аргументи проти нього, адже Паліса не є кадровим дипломатом. Проте Стефанішина також не була кадровим дипломатом, але працювала перед цим фактично на дипломатичній роботі на посаді віцепрем'єра з питань європейської інтеграції. Тобто мала переговорний досвід. І вона, на думку Фесенка, дуже добре попрацювала в США.

Так, Паліса – не кадровий дипломат, але він активний учасник переговорів із США. Тому Трамп його і запам'ятав. Він входив до складу практично усіх українських делегацій під час останніх зустрічей у США. Він в курсі переговорного процесу, і з цього погляду він – оптимальна кандидатура,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Звичайно Палісі, як вважає політолог, буде потрібний новий досвід, і йому можуть допомогти і Ольга Стефанішина, і Оксана Маркарова (посол України у США з 2021-го по 2025 роки – 24 Канал), інші наші дипломати, які працювали в США. Йдеться про співпрацю з Конгресом, з українською громадою, з американським бізнесом.

Політолог припустив, чи може Павло Паліса стати послом України у США: дивіться відео

Він додав, що на думку певних американських експертів, послом України в США має стати саме військовий. Адже сам Трамп, конгресмени, більшість політиків, громадськість США дуже поважають військовослужбовців. І варіант з послом-військовим виник саме з американського боку. Фесенко наголосив, що кандидатура Павла Паліси може спрацювати у позитив.

Зауважимо, що Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі окремо звернув увагу на заступника керівника ОПУ Павла Палісу. Президент США назвав його "одним із найулюбленіших солдатів". Також він поцікавився у українського військового, чи все в нього гаразд. Трамп додав, що регулярно бачить його на зустрічах і назвав "великим героєм".

Відомо, що раніше Паліса командував 93 окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" і керував обороною Бахмута. Він нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та має звання бригадного генерала.