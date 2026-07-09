Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання журналістів увечері 9 липня.

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Як президент відреагував на оцінку Трампом діяльності Паліси?

Володимир Зеленський зазначив, що Павло Паліса вже не вперше входить до складу української делегації під час зустрічей з американською стороною. За його словами, Дональд Трамп завжди позитивно відгукується про українських військових, наголошуючи, що прагне миру, але водночас високо оцінює силу українського народу, армії та нації.

Президент України припустив, що увагу Трампа до Паліси привернула саме його роль як представника українського війська в делегації. "І я повністю розділяю його комплімент і його меседж, який він сказав Павлові", – зазначив Зеленський.

Яка передісторія?

Нагадаємо, що в Анкарі, під час зустрічі із Володимиром Зеленським Дональд Трамп окремо звернув увагу на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу. Американський лідер назвав його "одним із найулюбленіших солдатів", поцікавився, чи все в нього гаразд, зазначив, що регулярно бачить його на зустрічах, високо оцінив його роботу та назвав "великим героєм".

До роботи в Офісі президента Паліса командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" і керував обороною Бахмута.

У січні 2023 року він отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня. Згідно з указом № 153/2026 від 24 лютого 2026 року, президент Володимир Зеленський присвоїв Павлу Палісі звання бригадного генерала.