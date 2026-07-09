Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы журналистов вечером 9 июля.

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Как президент отреагировал на оценку Трампом деятельности Палисы?

Владимир Зеленский отметил, что Павел Палиса уже не впервые входит в состав украинской делегации во время встреч с американской стороной. По его словам, Дональд Трамп всегда положительно отзывается об украинских военных, подчеркивая, что стремится к миру, но в то же время высоко оценивает силу украинского народа, армии и нации.

Президент Украины предположил, что внимание Трампа к Палисе привлекла именно его роль в качестве представителя украинской армии в делегации. "И я полностью разделяю его комплимент и его послание, которое он передал Павлу", – отметил Зеленский.

Какова предыстория?

Напомним, что в Анкаре, во время встречи с Владимиром Зеленским, Дональд Трамп отдельно обратил внимание на заместителя главы Офиса президента Павла Палису. Американский лидер назвал его "одним из самых любимых солдат", поинтересовался, все ли у него в порядке, отметил, что регулярно видит его на встречах, высоко оценил его работу и назвал "большим героем".

До работы в Офисе президента Палиса командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и руководил обороной Бахмута.

В январе 2023 года он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Согласно указу № 153/2026 от 24 февраля 2026 года, президент Владимир Зеленский присвоил Павлу Палисе звание бригадного генерала.