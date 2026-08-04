Политолог Владимир Фесенко в беседе с 24 Каналом высказал предположение о том, каковы шансы Павла Палисы стать следующим послом Украины в США. Напомним, что 3 августа Владимир Зеленский подписал указ о увольнении Ольги Стефанишиной от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США. Известно, что она сама попросила об увольнении по личным обстоятельствам.

Особое отношение к Палисе

Фесенко отметил, что кандидатура Павла Палисы на дипломатическую должность могла появиться именно из-за того, что на него обратил внимание Трамп.

У Трампа вообще очень хорошая память на лица. Он запоминает некоторых людей, особенно в важных для себя обстоятельствах. Я слышал об этом от наших дипломатов, которые еще знали Трампа в 1990-е годы,

– отметил он.

Во время последней встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне Палиса также присутствовал на ней. По его мнению, американцы относятся к заместителю главы ОПУ особо.

Эта история началась с того, что президент своим указом уволил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США. Это не было секретом – две недели назад появились слухи, что она может уйти в отставку по личным обстоятельствам. И началась дискуссия о том, кто станет новым послом. Зеленский предложил Юлии Свириденко на эту должность, но она отказалась. Именно поэтому рассматривается кандидатура Палисы,

– отметил политолог.

В то же время могут появиться аргументы против него, ведь Палиса не является кадровым дипломатом. Однако Стефанишина также не была кадровым дипломатом, но до этого фактически занималась дипломатической работой на посту вице-премьера по вопросам европейской интеграции. То есть у нее был переговорный опыт. И она, по мнению Фесенко, очень хорошо поработала в США.

Так, Палиса – не кадровый дипломат, но он – активный участник переговоров с США. Поэтому Трамп его и запомнил. Он входил в состав практически всех украинских делегаций во время последних встреч в США. Он в курсе переговорного процесса, и с этой точки зрения он – оптимальная кандидатура,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Конечно, Палисе, как считает политолог, понадобится новый опыт, и ему могут помочь как Ольга Стефанишина, так и Оксана Маркарова (посол Украины в США с 2021-го по 2025 год – 24 Канал), а также другие наши дипломаты, работавшие в США. Речь идет о сотрудничестве с Конгрессом, с украинской общиной, с американским бизнесом.

Политолог высказал предположение, может ли Павел Палиса стать послом Украины в США: смотрите видео

Он добавил, что, по мнению некоторых американских экспертов, послом Украины в США должен стать именно военный. Ведь сам Трамп, конгрессмены, большинство политиков и общественность США очень уважают военнослужащих. И вариант с послом-военным возник именно со стороны США. Фесенко подчеркнул, что кандидатура Павла Палисы может сыграть положительную роль.

Отметим, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре отдельно обратил внимание на заместителя главы ОПУ Павла Палису. Президент США назвал его "одним из самых любимых солдат". Также он поинтересовался у украинского военного, все ли у него в порядке. Трамп добавил, что регулярно видит его на встречах и назвал "большим героем".

Известно, что ранее Палиса командовал 93 отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и руководил обороной Бахмута. Он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и имеет звание бригадного генерала.