Село размещено в Бориспольском районе. По информации журналистов, на сайте недвижимости дом такой площади там стоит 400 тысяч долларов.

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Юзик строит дом под Киевом

СМИ сообщили, что дом нардепа от "Слуг народа" размещен на просторном участке в 18 соток. Сам дом имеет площадь ориентировочно 260 квадратных метров.



Юрий Корявченков строит имение под Киевом / Фото "Новости.LIVE"

Согласно декларации нардепа, ему принадлежит квартира площадью 103, 4 квадратных метра.

В собственности жены – 3 земельных участка. Одна из них – в селе Процев. Она имеет площадь 1821 метр квадратный. Более того, дом на этой территории подписан как садовый (дачный) дом и указанная площадь – 260 квадратных метров .

Кстати, журналисты показали, что имение действительно окружено соснами и лесом. Более того, к имению Корявченкова ведет отремонтированная дорога с яркой разметкой и окрашенными бордюрами.

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