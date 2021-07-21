Село размещено в Бориспольском районе. По информации журналистов, на сайте недвижимости дом такой площади там стоит 400 тысяч долларов.
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Юзик строит дом под Киевом
СМИ сообщили, что дом нардепа от "Слуг народа" размещен на просторном участке в 18 соток. Сам дом имеет площадь ориентировочно 260 квадратных метров.
Юрий Корявченков строит имение под Киевом / Фото "Новости.LIVE"
Согласно декларации нардепа, ему принадлежит квартира площадью 103, 4 квадратных метра.
В собственности жены – 3 земельных участка. Одна из них – в селе Процев. Она имеет площадь 1821 метр квадратный. Более того, дом на этой территории подписан как садовый (дачный) дом и указанная площадь – 260 квадратных метров .
Кстати, журналисты показали, что имение действительно окружено соснами и лесом. Более того, к имению Корявченкова ведет отремонтированная дорога с яркой разметкой и окрашенными бордюрами.
Последние новости о нардепах: коротко
- 20 июля председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что в список олигархов может попасть 5 депутатов Верховной Рады.
- В тот же день нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что хотела бы возглавить Министерство обороны. Она сказала, что такое ведомство должен возглавлять умелый политик. Добавила, что "чувствует в себе силу".
- 19 июля нардеп Шевченко, который ездил к Лукашенко, спел на Славянском базаре.