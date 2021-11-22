Издание Bloomberg в ноябре 2021 года обнародовало планы России относительно возможного вторжения в Украину. Тем временем в Кремле назвали издание "трубой для вбросов".

Дмитрий Песков – спикер Владимира Путина – заявил о якобы целенаправленной информационной кампании. Ее целью якобы является нагнетание напряжения.

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Для таких вбросов используют, скажем так, как трубу, Bloomberg. Это действительно так, это мы тоже фиксируем. Некоторые американские газеты активно участвуют в этом,

– заявил Песков.

Кремлевский пропагандист также отличился циничным заявлением, что эти сообщения якобы могут быть камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов Киева".

Заявление Bloomberg

В ноябре 2022 года издание Bloomberg обнародовало данные разведки США. У них охарактеризованы планы России относительно возможного вторжения в Украину. Специалисты предполагают, что оно может произойти уже в начале 2022 года.

"Соединенные Штаты поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, включая карты, которые показывают наращивание войск России и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест", – говорится в сообщении.

Издание также отметило, что эту информацию уже передали НАТО. Целью таких действий является подтвердить обеспокоенность Вашингтона возможными намерениями Владимира Путина.