СМИ рассказали о схемах с вагонами, которые внедряют новые члены правления УЗ

Недавно назначенные члены правления "Укрзализныци", а также окружение ее руководителя Александра Камышина внедряют схему по перераспределению средств на обновление парка пассажирских вагонов между "правильными" компаниями.

В частности, по такой схеме пытаются провести реконструкцию старых вагонов, из которых сделают новые "капсульные", концепт которых презентовали летом прошлого года. Об этом пишет издание Delo.ua.

Издание напоминает, что первый концепт вагонов был представлен ООО "НПО "Ріст" (Вольнянск, Запорожская область), которое фигурировало в многочисленных скандалах с удешевлением и поставками некачественной продукции, что могло поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров.

По данным источников издания, руководство филиала УЗ "Пассажирская компания" решило избежать тендера в системе публичных закупок Prozorro, и услугу по реконструкции старых вагонов в «капсульные» решили заказывать якобы у собственных вагоно- и локомотиворемонтных заводов УЗ. При этом вагоны уже якобы даже готовы.

"Вместо того, чтобы заказать все работы на понятном предприятии, проводятся закупки отдельно каждого элемента – окон, дверей, электроники, и затем все это собирается в депо чуть ли не в "гаражном" режиме", – цитируют авторы источник. Издание приводит примеры таких тендеров – 1, 2, 3.

"Формально это будут "презентовать" как продукцию ремонтных заводов УЗ, хотя они вообще не аттестованы для реконструкции пассажирских вагонов", – говорит собеседник из органа, который уже расследует возможные злоупотребления на заводах.

По его словам, экспериментальные вагоны, которые еще не прошли испытаний и сертификации, уже собираются ставить на действующие составы, чтобы "быстрее выполнить поручение президента".

Собеседники редакции в структуре УЗ отмечают, что за схемами стоят несколько членов правления и люди из окружения главы компании Александра Камышина.

"В частности, все вопросы закупки и ремонта пассажирских вагонов курирует и. о. главы "Пассажирской компании" и член правления УЗ Александр Перцовский, фигурант многочисленных расследований о сомнительных закупках и растрате денег компании", – говорится в статье.

Второй чиновник, которого, по данным издания, называют "смотрящим" за заводами и одним из координаторов реализации проекта с капсульными вагонами – новый член правления УЗ Евгений Шрамко. Он до 2016 года работал на Запорожстали Рината Ахметова (в его структурах, напомним, трудился и глава правления УЗ Александр Камышин), а до конца 2021 года – был гендиректором «Запорожского литейно-механического завода», который входит в структуру Запорожстали.

По данным издания, «операционной» деятельностью по "нейтрализации" нелояльных руководителей вагоно- и локомотиворемонтных заводов, замене их более "сговорчивыми" кадрами, а также переводом заводов на "правильные" закупки запчастей и комплектующих занимается, по словам источника, еще один человек из окружения Камышина – его советник Дмитрий Димитриенко.

По данным профильных СМИ, на момент назначения коммерческим директором ремонтного завода в Днепре, он являлся бенефициаром "Новогорловского машиностроительного завода», который находится на оккупированных территориях Донецкой области, и фигурирует в отчетах оккупационных администраций как функционирующий. При этом еще до 2014 года сам завод Димитриенко приватизировал, будучи руководителем госпредприятия. Сразу после его назначения в Днепр в сети появились свидетельства давления на завод с целью перевести его на сотрудничество с предприятиями из ОРДЛО, а также с целью расторжения контрактов со старыми поставщиками. Кроме того, инсайдеры писали о задержках с выполнением уже существующих контрактов.

В феврале 2021 года стало известно, что СБУ объявила бывшему и. о. гендиректора завода подозрение в растрате денег УЗ и уклонении от уплаты налогов. Общие убытки УЗ от привлечения горе-руководителем сомнительных подрядчиков составили, по оценкам спецслужбы, свыше 58 млн грн, государство недополучило более 6 млн грн налогов.

Согласно данным нашего собеседника в "УЗ", на всех заводах сегодня назначены «кураторы» из окружения Димитриенко. В частности, в их числе его бизнес-партнер еще по горловскому проекту Леонид Цой, а также Павел Чередник, бывший коммерческий директор ДТРЗ.

Издание предполагает, что, кроме программы "капсульных" вагонов, из-за схем и "смотрящих" под угрозой реализации оказались и другие "вагоноремонтные" инициативы. Например, программа оборудования инклюзивных вагонов, которую курирует супруга Президента Елена Зеленская, а также проект строительства городских экспресс-поездов для пригородного сообщения.