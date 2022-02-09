Зокрема, за такою схемою намагаються провести реконструкцію старих вагонів, із яких зроблять нові "капсульні", концепт яких було презентовано влітку минулого року, пише Delo.ua.

Видання нагадує, що перший концепт вагонів було представлено ТОВ "НВО "Ріст" (Вільнянськ, Запорізька область), яке фігурувало у численних скандалах з здешевленням та постачанням неякісної продукції, що могло поставити під загрозу життя та здоров'я пасажирів.

За даними джерел видання, керівництво філії УЗ "Пасажирська компанія" вирішило уникнути тендеру в системі публічних закупівель Prozorro, і послугу з реконструкції старих вагонів у "капсульні" вирішили замовляти нібито у власних вагоно- та локомотиворемонтних заводах УЗ. При цьому вагони вже нібито готові.

"Замість того, щоб замовити всі роботи на зрозумілому підприємстві, проводяться закупівлі окремо кожного елемента – вікон, дверей, електроніки, і потім усе це збирається у депо мало не в "гаражному" режимі", – цитують автори джерело. Видання наводить приклади таких тендерів – 1, 2, 3.

"Формально це "презентуватимуть" як продукцію ремонтних заводів УЗ, хоча вони взагалі не атестовані для реконструкції пасажирських вагонів", – каже співрозмовник з органу, який уже розслідує можливі зловживання на заводах.

За його словами, експериментальні вагони, які ще не пройшли випробувань та сертифікації, вже збираються ставити на склади, щоб "швидше виконати доручення президента".

Співрозмовники редакції у структурі УЗ зазначають, що за схемами стоять кілька членів правління та люди з оточення голови компанії Олександра Камишіна.

"Зокрема, всі питання закупівлі та ремонту пасажирських вагонів курирує в. о. голови "Пасажирської компанії" та член правління УЗ Олександр Перцовський, фігурант численних розслідувань про сумнівні закупівлі та розтрату грошей компанії", – йдеться у статті.

Другий чиновник, якого, за даними видання, називають "глядачем" за заводами та одним із координаторів реалізації проєкту з капсульними вагонами – новий член правління УЗ Євген Шрамко. Він до 2016 року працював на Запоріжсталі Ріната Ахметова (у його структурах, нагадаємо, працював і голова правління УЗ Олександр Камишін), а до кінця 2021 року був гендиректором "Запорізького ливарно-механічного заводу", який входить до структури Запоріжсталі.

За даними видання, "операційною" діяльністю з "нейтралізації" нелояльних керівників вагоно- та локомотиворемонтних заводів, заміні їх "зговірливішими" кадрами, а також переведенням заводів на "правильні" закупівлі запчастин та комплектуючих займається, за словами джерела, ще одна людина з оточення Камишіна – його радник Дмитро Димитрієнко.

За даними профільних ЗМІ, на момент призначення комерційним директором ремонтного заводу в Дніпрі він був бенефіціаром "Новогорлівського машинобудівного заводу", який знаходиться на окупованих територіях Донецької області, і фігурує у звітах окупаційних адміністрацій як функціонуючий. При цьому ще до 2014 року сам завод Димитрієнко приватизував, будучи керівником держпідприємства. Відразу після його призначення в Дніпро у мережі з'явилися свідчення тиску на завод з метою перевести його на співпрацю з підприємствами з ОРДЛО, а також з метою розірвання контрактів із старими постачальниками. Крім того, інсайдери писали про затримки із виконанням вже існуючих контрактів.

У лютому 2021 року стало відомо, що СБУ оголосила колишньому в. о. гендиректора заводу підозру у розтраті грошей УЗ та ухилянні від сплати податків. Загальні збитки УЗ від залучення горе-керівником сумнівних підрядників склали, за оцінками спецслужби, понад 58 млн грн, держава недоотримала понад 6 млн грн податків.

За даними співрозмовника в "УЗ", на всіх заводах сьогодні призначено "кураторів" з оточення Димитрієнка. Зокрема, серед них його бізнес-партнер ще за горлівським проєктом Леонід Цой, а також Павло Чередник, колишній комерційний директор ДТРЗ.

Видання припускає, що окрім програми "капсульних" вагонів, через схеми та "смотрящих" під загрозою реалізації виявилися й інші "вагоноремонтні" ініціативи. Наприклад, програма обладнання інклюзивних вагонів, яку займається дружина Президента Олена Зеленська, а також проєкт будівництва міських експрес-поїздів для приміського сполучення.