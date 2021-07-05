Журналисты рассказали о возвращении к старым схемам в "Укргаздобыче": расследование

Менеджмент НАК "Нафтогаз Украины", в состав которого входит УГД, пытается уйти от прозрачности, возвращая крупнейшего в стране газодобытчика к "теневым" схемам в сфере закупок.

В материале сообщается, что за этим стоит Отто Ватерландер, главный исполнительный директор группы "Нафтогаз", отвечающий за трансформационные процессы НАК.

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"В "Нафтогаз" приходит модный зарубежный "реформатор" и ставит все с ног на голову. Он, так сказать, поднимает схематоз на новый уровень. На фоне него прежние коррупционные скандалы кажутся детскими шалостями – фирма с уставным капиталом 70 тыс грн выигрывает тендер на 13 млрд грн, и преждевременно открывает конверты перед тендером", – пишет журналист Глеб Иванов.

Как отмечает расследователь, Ватерландер выступает за отмену открытых тендеров и отказ от закупок Прозорро.

"В конце мая "Укргаздобыча" объявляет тендер на закупки бурильных труб общей стоимостью более 400 млн грн без использования площадки Прозорро. Горе-закупщики под чутким руководством Отто заводят тендер на торговой площадке prom.ua ... Чтобы тендер точно никто не нашел, сделали закрытую ссылку, только для избранных компаний. Тендер не имел никаких ценовых ограничений – предлагай любую цену без торгов, государство щедро оплатит. Цель такой манипуляции проста – проложить новый коррупционный маршрут закупок. Если прокатит провести этот тендер без Прозорро, за ним последуют один за другим такие", – отметил автор.

Как добавляет журналист со ссылкой на свои источники, автором нововведений в закупочной политике является О. Ватерландер, при этом подписи на документах "заставляют ставить совсем других людей", что вызывает "легкий бунт в низах".

"Но уже после проведения первого тендера, Отто этот вопрос урегулирует живыми деньгами с первой аферы", – подытожил Глеб Иванов.