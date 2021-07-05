У матеріалі повідомляється, що за цим стоїть Отто Ватерландер, головний виконавчий директор групи "Нафтогаз", що відповідає за трансформаційні процеси НАК.

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"У "Нафтогаз" приходить модний зарубіжний "реформатор" і ставить все з ніг на голову. Він, так би мовити, піднімає схематоз на новий рівень. На тлі нього попередні корупційні скандали здаються дитячими пустощами - фірма зі статутним капіталом 70 тис грн виграє тендер на 13 млрд грн, і передчасно відкриває конверти перед тендером", – пише журналіст Гліб Іванов.

Як зазначає розслідувач, Ватерландер виступає за скасування відкритих тендерів і відмову від закупівель в Прозорро.

"В кінці травня "Укргазвидобування" оголошує тендер на закупівлі бурильних труб загальною вартістю понад 400 млн грн без використання майданчика Прозорро. Горе-закупівельники під чуйним керівництвом Отто заводять тендер на торговому майданчику prom.ua ... Щоб тендер точно ніхто не знайшов, зробили закрите посилання, тільки для обраних компаній. Тендер не мав ніяких цінових обмежень - пропонуй будь-яку ціну, без торгів, держава щедро оплатить. Мета такої маніпуляції проста - прокласти новий корупційний маршрут закупівель. Якщо прокотить провести цей тендер без Прозорро, за ним підуть один за іншим такі", – зауважив автор.

Як додає журналіст з посиланням на свої джерела, автором нововведень в закупівельній політиці є О.Ватерландер, при цьому підписи на документах "змушують ставити зовсім інших людей", що викликає "легкий бунт в низах".

"Але вже після проведення першого тендера, Отто це питання врегулює живими грошима з першої афери", – підсумвав Гліб Іванов.