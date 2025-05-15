СМИ сказали, с кем и когда может состояться первая встреча Зеленского в Турции

Первая встреча Владимира Зеленского в Турции состоится около 13 часов дня. Он сначала поговорит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Путин в Стамбул не собирается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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С кем Зеленский встретится в Турции

По прибытии в Турцию президент Украины Владимир Зеленский сначала встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Уже тогда они будут решать, что делать дальше, ведь Путина в Стамбуле не ожидают.

Там все будет решаться, какие шаги дальше, не раньше,

– сказал собеседник журналистам.

Встреча лидеров состоится в столице Турции Анкаре. После этого Зеленский заявлял, что, если Путин не хочет в Анкару, то он поедет с Эрдоганом в Стамбул. Путин все же не согласился прилететь лично, поэтому сейчас Украина с партнерами будет согласовывать дальнейшие действия.

Напомним, Путин провел совещание 14 мая по подготовке переговоров в Стамбуле с Украиной. В совещании приняли участие члены делегации, глава МИД Лавров, министр обороны Белоусов и другие высокопоставленные чиновники и военные. Сам Путин в Турцию не собирается.