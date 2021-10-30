СМИ снова распространяют слухи о взятии Старомарьевки: военные отрицают

В ВСУ 30 октября заявили, что в пределах населенного пункта Старомарьевка на сегодняшний день нет ни одного украинского военного. Украинцев также призвали не поддаваться провокациям и информационной пропаганде оккупантов.

Тем временем Юрий Бутусов сообщил, что украинская сторона якобы взяла Старомарьевку под полный контроль. Кроме того, журналист заявил: это удалось сделать без потерь, потому что российские войска не посмели атаковать воинов ВСУ.

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Заявление 93-й ОМБр Холодный Яр

Пресс-служба 93 бригады Холодный Яр от имени руководства подчеркнула, что никаких изменений в положении подразделений не происходит.

В ВСУ отметили: 26 октября группа военных заняла наблюдательные посты в окрестностях Старомарьевки.

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