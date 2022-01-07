Речь идет про Самата Атиша. Он был первым заместителем Совбеза Казахстана, то есть своего дяди Нурсултана Назарбаева.
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Назарбаев покинул Казахстан
По информации источников, Самата Атиша задержали около 11:00 по киевскому времени. Причин и обстоятельств задержания не уточняют.
Сам же Нурсултан Назарбаев с семьей все-таки покинул Казахстан. По некоторым данным, в стране остался лишь брат бывшего президента Болат Назарбаев.
Вместе с Назарбаевым Казахстан покинули и его дочери со своими семьями.
Буквально через несколько минут телеграм-канал "Orda" опубликовал опровержение информации о задержании Самата Атыша. Редакция заявила, что это сообщение – фейк.
Назарбаев и протесты в Казахстане: главное
- Протесты в Казахстане вспыхнули еще 3 января. Сперва поводом были цены на газ, а затем требования демонстрантов стали политическими. В частности митингующие требовали побороть влияние бывшего президента Нурсултана Назарбаева на действующую власть.
- 5 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана, которую тот занимал после отставки. Председателем Совбеза стал сам Токаев.
- Тогда же президент и уволил племянника Назарбаева Самата Атыша.
- В городе Талдыкорстан митингующие снесли памятник Назарбаеву, который установили во времена его президентства.
- Однако сам Назарбаев никак не комментировал ситуацию, которая сложилась в стране.
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