Мова йде про Самата Абиша. Він був першим заступником Радбезу Казахстану, тобто свого дядька Нурсултана Назарбаєва.

Цікаво Протести в Казахстані: мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву

Назарбаєв покинув Казахстан

За інформацією джерел, Самата Абиша затримали близько 11:00 за київським часом. Причин і обставин затримання не уточнюють.

Сам же Нурсултан Назарбаєв з родиною таки покинув Казахстан. За деякими даними, в країні залишився лише брат колишнього президента Болат Назарбаєв.

Разом з Назарбаєвим Казахстан покинули і його доньки зі своїми родинами.

Зверніть увагу! Буквально через кілька хвилин телеграм-канал "Orda" опублікував спростування інформації про затримання Самата Абиша. Редакція заявила, що це повідомлення – фейк.

Назарбаєв і протести в Казахстані: головне

Протести в Казахстані спалахнули ще 3 січня. Спершу приводом були ціни на газ, а потім вимоги демонстрантів стали політичними. Зокрема мітингувальники вимагали побороти вплив колишнього президента Нурсултана Назарбаєва на чинну владу.

5 січня 2022 року президент Касим-Жомарт Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану, яку той обіймав після відставки. Головою Радбезу став сам Токаєв.

Тоді ж президент і звільнив племінника Назарбаєва Самата Атиша.

У місті Талдикорстан мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву, який встановили в часи його президентства.

Однак сам Назарбаєв ніяк не коментував ситуацію, яка склалася в країні.

Більше про загострення в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео